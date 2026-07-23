MrBeast, con 500 millones de seguidores, se casó: la isla secreta de la boda

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MrBeast, con 500 millones de seguidores, se casó: la isla secreta de la boda

Uno de los YouTubers más famosos del mundo, MrBeast, se casó con su novia Tea Booysen. Para la boda, la pareja no eligió un lugar común, sino la isla privada de Necker, situada en las Islas Vírgenes Británicas y propiedad del multimillonario Richard Branson.

Aunque la ceremonia se llevó a cabo en un lugar lujoso, MrBeast cumplió su promesa de organizar un evento privado e íntimo. Sin embargo, hubo un detalle que llamó más la atención de los fans que la propia isla: la novia cambió de vestuario varias veces durante la boda.

«Por fin encontré a la Sra. Beast»

El creador de contenido de 28 años, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, publicó las fotos de la boda en Instagram junto a Tea Booysen.

En las fotos donde aparecen vestidos de blanco, dejó un comentario breve pero que emocionó a sus seguidores:

«Encontré a la Sra. Beast».

Más tarde, MrBeast describió la ceremonia como el mejor día de su vida.

«Fue el mejor día de mi vida», escribió.

En las fotos de la pareja, Donaldson aparece con un esmoquin blanco, mientras que Booysen luce un vestido de novia largo de encaje con adornos florales.

La novia lució tres estilos diferentes

El hecho de que Tea Booysen cambiara varias veces de vestido durante la ceremonia llamó la atención de los fans.

Para la ceremonia principal, eligió un vestido clásico largo de encaje con detalles florales. Al momento de cortar el pastel, apareció con un minivestido blanco con un corpiño brillante y falda de plumas.

Para la fiesta nocturna, Booysen optó por un vestido de satén con hombros descubiertos.

Los looks principales de la boda:

  • vestido largo de encaje para la ceremonia matrimonial;

  • minivestido blanco de plumas para el corte del pastel;

  • vestido de satén con hombros descubiertos para la recepción nocturna.

MrBeast, por su parte, mantuvo un esmoquin blanco durante toda la ceremonia, eligiendo un estilo minimalista que combinaba con los diversos looks de la novia.

La propuesta de matrimonio también fue única

Jimmy Donaldson le pidió matrimonio a Tea Booysen el día de Navidad de 2024.

En ese momento, la pareja vestía suéteres navideños con el logo de MrBeast. Conocido por sus proyectos en línea a gran escala, el bloguero quiso que su propuesta fuera lo más privada posible.

En una entrevista con la revista People, había dicho que prefería una propuesta sincera y una boda pequeña en lugar de un gran espectáculo o una acrobacia viral.

La ceremonia en la isla de Necker siguió ese mismo plan: un lugar lujoso, pero una boda privada que no se convirtió en un espectáculo masivo.

¿Quién es Tea Booysen?

Tea Booysen nació en Sudáfrica. También es una creadora de contenido con su propia audiencia en Internet.

Su canal de YouTube, llamado TheaBeasty, tiene casi 140 000 suscriptores. Booysen transmite videojuegos en vivo en la plataforma Twitch y también es conocida como autora de un libro publicado.

Aunque la pareja se acercó a través de Internet y sus actividades creativas, no siempre han convertido sus relaciones personales en contenido público.

¿Cómo se convirtió MrBeast en una estrella global?

MrBeast se hizo famoso por sus videos de YouTube a gran escala, concursos con grandes premios y por regalar sumas importantes de dinero a desconocidos.

Se dice que el número de suscriptores en su canal supera los 500 millones. Esta cifra lo convirtió en uno de los creadores de contenido con mayor audiencia en el mundo.

Donaldson también participó en la creación del reality show «Beast Games», emitido en la plataforma Prime Video. En el programa, los participantes compiten en diversas pruebas por un premio mayor de 5 millones de dólares.

También hay controversias detrás del éxito

La inmensa popularidad de MrBeast también ha estado marcada por diversos debates y acusaciones.

En abril, se informó que su empresa de medios, Beast Industries, fue demandada por un ex empleado por acusaciones de acoso sexual y discriminación de género en el lugar de trabajo.

Además, algunos participantes de reality shows han expresado su descontento con el trato recibido. También se han hecho afirmaciones de que algunos de los desafíos y acrobacias virales de MrBeast estaban planeados con antelación.

Sin embargo, tales acusaciones no equivalen a hechos probados ante un tribunal. La evaluación legal definitiva sobre estas demandas se dará a conocer tras los procesos correspondientes.

Una nueva página en la vida de la estrella de Internet

MrBeast, quien prepara concursos gigantescos y videos extraordinarios para millones de personas, eligió una ceremonia relativamente pequeña e íntima para su vida personal.

Esmoquin blanco, tres looks de la novia y un lugar privado en las Islas Vírgenes Británicas: la boda de la pareja se convirtió rápidamente en uno de los eventos más comentados en las redes sociales.

¿Crees que MrBeast tomó la decisión correcta al celebrar su boda sin convertirla en un espectáculo público? Deja tu opinión en los comentarios y envía esta noticia a un amigo que siga sus videos.

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Shuhrat Razzakov
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