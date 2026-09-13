Las ventas del iPhone 18 Pro comienzan a un nivel récord en China

Los últimos dispositivos insignia de Apple han generado un interés mayor al esperado en el mercado chino. Las preventas de la serie iPhone 18 Pro han comenzado en el país y el primer lote se agotó por completo en poco tiempo. Esta alta demanda demuestra claramente las tendencias actuales del mercado de smartphones y la necesidad de los consumidores por nuevas tecnologías. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, el precio inicial de los nuevos smartphones en China comienza en 10 000 yuanes. Desde las primeras horas, se observaron plazos de entrega extendidos en el sitio web oficial para ciertas configuraciones, mientras que en algunas plataformas de venta se registraron escasez temporal y retrasos en los envíos.

Cifras récord en la plataforma Taobao

Según datos de Taobao, una de las mayores plataformas de venta en China, las ventas de la serie iPhone 18 Pro superaron en más del doble las cifras del iPhone 17 Pro del año pasado durante la primera hora tras el inicio de las preventas. Esta situación confirma una vez más que los seguidores de la marca esperan con gran entusiasmo los nuevos flagships de nueva generación que se presentan cada año.

Según las estadísticas de ventas, la versión iPhone 18 Pro Max con 256 GB de almacenamiento y color burdeos fue la más popular entre los compradores el primer día. Además, se informó que durante la primera noche de apertura de preventas en la plataforma Taobao Flash Sale, el volumen total de ventas de productos Apple aumentó más de 25 veces en comparación con el promedio diario habitual.

Entrega y planes futuros

Ante la alta demanda, los representantes de la plataforma intentaron tranquilizar a los compradores. Destacaron que la plataforma cuenta con un stock suficiente de los nuevos smartphones y que las configuraciones más populares se repondrán regularmente. Más de 4000 tiendas autorizadas en toda China garantizan un proceso de entrega continuo.

Según los expertos, una vez que los dispositivos pasen a venta libre, gracias a la excelencia del sistema logístico, los compradores en ciertas regiones podrán recibir sus pedidos en solo 18 minutos. Esto demuestra la eficacia de la cadena de suministro de Apple en el mercado asiático.