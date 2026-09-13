El secreto aterrador detrás del puré para bebés: bebés hospitalizados

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El secreto aterrador detrás del puré para bebés: bebés hospitalizados

Un hombre de 41 años fue detenido en Jerusalén, Israel, tras descubrirse potentes sedantes en purés de frutas para bebés. Se le sospecha de haber contaminado deliberadamente los productos. Así lo informó The Jerusalem Post.

El incidente salió a la luz en junio, relacionado con purés de frutas para niños de la marca «Prinok» vendidos en dos sucursales de la cadena de supermercados «Zol VeGadol» en Jerusalén. Varios niños fueron hospitalizados con síntomas de debilidad, somnolencia y otros malestares tras consumir estos productos.

Los médicos detectaron clonazepam y lorazepam, sustancias pertenecientes al grupo de las benzodiacepinas, en la sangre de los niños. Posteriormente, el Ministerio de Salud anunció que las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de estas mismas sustancias en algunos frascos de puré. En total, se identificaron cinco productos contaminados.

Durante la investigación, la policía identificó a Yan Shemlan, un hombre de 41 años residente en el sur de Israel, como sospechoso. Según las autoridades, el hombre habría tomado los frascos de puré del supermercado, les habría añadido sustancias medicinales y los habría vuelto a colocar en los estantes.

Para identificar al sospechoso, la policía analizó cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Posteriormente, el domicilio de Shemlan fue vigilado y fue detenido en su casa. Los videos publicados por la policía muestran sus movimientos en el supermercado, aunque no se muestra el momento exacto en que introduce la sustancia en el frasco.

En la investigación preliminar no se ha determinado el motivo del crimen. Asimismo, las autoridades indicaron que no hay motivos para vincular el incidente con el terrorismo. Actualmente, la investigación continúa. Se informó que la fiscalía planea presentar cargos contra Shemlan el 10 de septiembre.

El Ministerio de Salud de Israel ha pedido a los padres que presten atención a la integridad y al sellado de los envases al comprar alimentos para bebés.

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