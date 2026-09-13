Un guardia de la Torre de Londres de 52 años recorre 373 km en 75 horas por las personas sin hogar

Barry Gray, de 52 años y guardia en la Torre de Londres, realizó un maratón benéfico inusual para llamar la atención sobre la difícil vida de las personas sin hogar. Recorrió los 373 km desde el nacimiento del río Támesis en los Cotswolds hasta el mar en solo 75 horas.

Barry, ex infante de marina real, sirvió 26 años en el ejército. Comenzó a trabajar como Yeoman Warder en la Torre de Londres hace 18 meses y, durante ese tiempo, a menudo veía a personas sin hogar pasando la noche en las calles.

«Veo a una persona sin hogar durmiendo bajo cada puente, en cada banco de cada calle. Esto está muy mal», dijo.

Barry afirma que la falta de vivienda no se limita solo a quienes viven en la calle. Las personas que no tienen un refugio permanente y viven temporalmente en casas de otros también enfrentan este problema.

Como vive junto al Támesis y le interesan los ejercicios de resistencia, la idea del maratón le surgió de forma natural. Durante la preparación, prestó especial atención a la alimentación, la asistencia médica y el cuidado de los pies. Dos semanas antes del maratón, realizó una carrera de 80 km.

Durmió solo tres horas en tres días

Barry corrió durante tres días y tres noches, descansando solo tres horas en total. En el camino, durmió brevemente en una silla y luego continuó el movimiento.

«Estás tan cansado que puedes quedarte dormido incluso de pie. Mi cuerpo sabe cuándo necesito cerrar los ojos durante 30 minutos», dijo.

Destacó que la planitud de la ruta también aumentó la dificultad, ya que los mismos músculos trabajaron durante mucho tiempo, lo que supuso una carga adicional para el organismo.

Como resultado del maratón, Barry recaudó más de 50 000 libras esterlinas para la organización benéfica Only A Pavement Away Ha apoyado a esta organización durante casi tres años y ahora es su embajador para exmilitares.

La organización ayuda a las personas sin hogar, incluidos los exmilitares, a encontrar trabajo en el sector de la hostelería y la restauración, a reconstruir su vida independiente y a adaptarse a la sociedad.

Según Barry, el apoyo de amigos, familiares y desconocidos le dio una gran fuerza para terminar el maratón.

Ahora, su inusual iniciativa benéfica JustGiving Awards 2026 también fue reconocida en los premios. Barry fue incluido entre los finalistas en la categoría Mind Over Miles «Esta prueba me puso a prueba física, mental y emocionalmente como nunca antes. Pero esto no es nada comparado con la vida cotidiana de las personas que pasan la noche en la calle, especialmente los exmilitares que alguna vez sirvieron a su país», dijo.

Barry espera que los fondos recaudados permitan a más personas reconstruir sus vidas, recuperar su independencia y encontrar un trabajo digno.

Barry espera que los fondos recaudados permitan a más personas reconstruir sus vidas, recuperar su independencia y encontrar un trabajo digno.