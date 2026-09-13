En Noruega, la princesa falleció dos semanas después del rey

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En Noruega, la princesa falleció dos semanas después del rey

La familia real noruega ha vivido una serie de eventos trágicos. Dos semanas después de la muerte del rey Harald V, su hermana, la princesa Astrid, de 94 años, también falleció.

La Casa Real de Noruega informó que la princesa murió el 11 de septiembre. Era hermana de Harald V, quien falleció el 28 de agosto a los 89 años.

Tras la muerte del rey Harald V, su hijo Haakon VIII ascendió al trono. El nuevo rey prestó juramento de lealtad a la Constitución ante el Parlamento el 1 de septiembre.

Curiosamente, la princesa Astrid asistió al funeral de su hermano Harald V el 9 de septiembre. Esta fue su última aparición pública.

Un hombre mayor con traje y una mujer mayor con un sombrero de flores se sonríen mutuamente.

Astrid nació en Oslo en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, abandonó Noruega con su familia para vivir primero en Suecia y luego en Estados Unidos. Tras la muerte de su madre en 1954, asumió el papel de primera dama de Noruega.

Casada con el empresario Johan Martin Ferner en 1961, la princesa fue madre de cinco hijos.

NoruegaReino de NoruegaHarald VAstridHaakon VIII
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Kamola Shuhratova
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