En China, un joven de 18 años se convierte en estrella de internet guiando el tráfico con bailes

Un aparcacoches de 18 años que trabaja en un centro comercial de China se hizo famoso en las redes sociales por su inusual estilo de trabajo. El joven, estudiante de un instituto profesional, dirige el tráfico de vehículos no con gestos sencillos, sino mediante pasos propios del baile callejero.

Recibe a cada conductor que entra en el aparcamiento con un gran estado de ánimo y señala a los automóviles hacia dónde deben moverse mediante el baile. Tras difundirse en las redes los videos de este proceso, muchos usuarios mostraron interés por sus movimientos.

El joven solo trabaja a tiempo parcial en el centro comercial los domingos. Según cuenta, eligió este trabajo para comprender el valor del esfuerzo, sentir las dificultades del ámbito laboral y fortalecerse a sí mismo.

También desea dejar una impresión cálida en los visitantes sobre los habitantes de su ciudad. Actualmente, algunas personas acuden al centro comercial no solo a comprar, sino también a ver bailar al joven.