Zelenski: Rusia espera otros 30 mil soldados de Corea del Norte

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que Rusia se está preparando para recibir a decenas de miles de militares adicionales procedentes de Corea del Norte. Según señaló, no solo se trata de nuevos soldados, sino también de lanzadores adicionales para misiles balísticos.

Sin embargo, la información sobre el envío de 30 000 militares constituye por ahora una evaluación de la inteligencia ucraniana, y ni Rusia ni Corea del Norte la han confirmado oficialmente.

Se indicó que los preparativos se están llevando a cabo en la región de Vorónezh

En su videomensaje nocturno del 25 de julio, Zelenski afirmó que Moscú planea recibir a otros 30 000 militares de Corea del Norte.

Según el presidente ucraniano, los trabajos preparatorios necesarios para su despliegue se llevan a cabo en la región rusa de Vorónezh desde el mes de junio. No obstante, no se proporcionó información precisa sobre cuándo llegarán los militares ni dónde serán utilizados.

«Rusia quiere recibir a otros 30 000 militares de Corea del Norte. Para acogerlos, se llevan a cabo preparativos en la región de Vorónezh desde junio», declaró Zelenski.

Los representantes de Rusia y de la RPDC no reaccionaron de inmediato a la nueva afirmación del presidente ucraniano. Por este motivo, la cifra mencionada debe tomarse por ahora como un dato de inteligencia de Kiev y no como un hecho confirmado de forma independiente.

Pionyang podría suministrar nuevos lanzadores de misiles

Zelenski afirmó que Corea del Norte también se está preparando para entregar a Rusia lanzadores adicionales de misiles balísticos.

En su opinión, la cooperación militar con Moscú permite a Pionyang:

estudiar la experiencia de la guerra moderna;

perfeccionar sus armas;

probar misiles en condiciones reales de combate;

aumentar las habilidades prácticas de sus tropas.

El presidente ucraniano calificó este proceso como una amenaza no solo para su propio país, sino también para las naciones asiáticas a las que podrían llegar los misiles norcoreanos.

Los militares de Corea del Norte ya han llegado a Rusia anteriormente

Este no es el primer envío potencial de militares de Pionyang a Rusia. Según evaluaciones de fuentes abiertas, anteriormente unos 14 000 o 15 000 soldados norcoreanos participaron en operaciones en la región rusa de Kursk o cumplieron tareas de retaguardia.

Según los analistas, incluso si los nuevos militares no son desplegados directamente en el territorio ucraniano, podrían realizar tareas de apoyo en Rusia. Esto permitiría destinar a los militares rusos a los ataques en el frente. Su misión exacta sigue siendo desconocida por ahora.

¿Existe el riesgo de un nuevo golpe importante contra Kiev?

La información mencionada en el texto sobre los preparativos de Rusia para lanzar un fuerte ataque contra Kiev con misiles norcoreanos se basa en canales de Telegram y algunos recursos de monitorización. Esta afirmación no ha sido confirmada por fuentes oficiales o independientes hasta el momento.

Al mismo tiempo, Zelenski declaró el 24 de julio que la inteligencia ucraniana había obtenido información de que Rusia podría llevar a cabo un nuevo ataque con misiles a gran escala en las próximas 48 horas. Sin embargo, no confirmó que en dicho ataque se vayan a emplear específicamente misiles de Corea del Norte.

Por ello, es importante no mezclar ambas informaciones:

que Rusia se esté preparando para un nuevo golpe importante es una advertencia emitida por la parte ucraniana. Que el ataque se lleve a cabo precisamente con misiles de la RPDC es una hipótesis aún no confirmada.

La cooperación podría ampliar aún más la magnitud de la guerra

La profundización de los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte demuestra que la guerra en Ucrania se está internacionalizando cada vez más. Moscú puede obtener recursos humanos y armas adicionales, mientras que Pionyang probablemente reciba a cambio experiencia, ayuda económica o tecnologías militares.

Si se confirma la información sobre los 30 000 militares, esto significará una participación mucho mayor de Corea del Norte en el conflicto. Por ahora, la pregunta principal sigue abierta: ¿estas tropas serán enviadas realmente al frente o cumplirán funciones de apoyo dentro del territorio ruso?