Almuerzo junto a la tumba: ¿comerías en un restaurante ubicado entre tumbas en India?

En la ciudad india de Ahmedabad opera un establecimiento gastronómico que no se parece a los restaurantes habituales. Su mayor diferencia es que el restaurante fue construido en el territorio de un viejo cementerio y las tumbas se han conservado hasta el día de hoy.

Este restaurante comenzó a funcionar en 1950. Las 26 tumbas existentes en el lugar no fueron destruidas ni trasladadas a otro sitio. Están rodeadas por rejas, y las mesas para comer se colocaron entre las tumbas.

Al entrar al restaurante, los clientes consumen sus platos exactamente en este ambiente. Naturalmente, comer en mesas junto a las tumbas resulta inesperado para muchos. Por eso, entre las personas que se enteran de este lugar, la pregunta «¿Comerías en un restaurante así?» se discute con frecuencia.

Y el restaurante sigue siendo uno de los lugares más interesantes de Ahmedabad debido a su ubicación inusual y a sus 26 tumbas conservadas.