Víctimas de la carrera de la inteligencia artificial: Monday.com y otros gigantes tecnológicos inician despidos masivos

En el mercado tecnológico mundial, la inteligencia artificielle (AI) no solo se está convirtiendo en una fuente de nuevas oportunidades, sino también en un factor de cambios graves en el mercado laboral. Monday.com, una empresa israelí conocida por su software de gestión de proyectos, ha anunciado el despido de casi el 20 % de sus empleados, convirtiéndose en el último gran actor en pasar a la optimización como parte de su estrategia de desarrollo de la AI. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En un informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Monday.com anunció que se despide de más de 600 empleados. El cofundador de la empresa, Eran Zinman, enfatizó en una publicación en LinkedIn que esta decisión no es simplemente una reducción de costos, sino una adaptación de la organización al modelo "AI-first" (la inteligencia artificial primero). Aunque la empresa espera un crecimiento del 20 % en sus ingresos para 2026, está dispuesta a gastar hasta 55 millones de dólares para el proceso de transformación actual.

Una tendencia masiva en el mundo tecnológico

No solo Monday.com, sino todo el sector IT está atravesando actualmente un período tan complejo. Según los análisis del Financial Times, desde principios de año las empresas tecnológicas estadounidenses han recortado cerca de 140 000 puestos de trabajo. Gigantes como Amazon, Oracle, Meta y Microsoft han despedido por sí solos a unos 50 000 empleados en total. Estas empresas están redirigiendo los fondos ahorrados hacia la construcción de centros de datos para la AI y el aumento de la capacidad de computación.

Curiosamente, el mercado no siempre recibe este tipo de recortes de manera positiva. Según las estadísticas, las acciones de las empresas que han citado el factor de la AI como motivo de sus recortes de plantilla han obtenido un rendimiento un 10 % inferior en comparación con el índice NASDAQ. Esto puede indicar que los inversores no creen plenamente en la excusa de los "despidos por la inteligencia artificielle".

En julio, Microsoft recortó 4 800 puestos de trabajo, correspondientes principalmente a su división de videojuegos Xbox. Aunque la dirección de la empresa afirmó que estos cambios no están directamente relacionados con la AI, la directora financiera Amy Hood confirmó que el número de empleados seguirá disminuyendo en un contexto de aumento de las inversiones en inteligencia artificial. Por su parte, Oracle reveló que ha reducido su fuerza laboral en 21 000 personas, es decir, un 13 %, durante el último año.

Rotación de personal y nuevas oportunidades

Sin embargo, la situación en el sector no es unilateralmente negativa. En un momento en que los puestos de trabajo en las estructuras tradicionales están desapareciendo, el ritmo de contratación en nuevas direcciones también es alto. Por ejemplo, las startups puras de AI como Anthropic y OpenAI están contratando activamente a especialistas. Incluso en las propias empresas que han realizado recortes se observa una rotación de personal.

Aunque Meta despidió a 8 000 empleados, trasladó a 7 000 personas a nuevas divisiones de AI;

IBM está triplicando la contratación de especialistas de nivel inicial en inteligencia artificial y tecnologías de nube híbrida;

GitLab recortó 350 empleados para reestructurar su infraestructura de AI, redirigiendo recursos hacia sistemas de agentes.

Esta tendencia global también es una señal importante para los especialistas de Uzbekistán. Para ser competitivos en el mercado IT internacional, ya no basta con conocer únicamente los lenguajes de programación; el uso eficaz de las herramientas de inteligencia artificial y la adaptabilidad al nuevo entorno tecnológico se han convertido en un requisito de primer orden. El hecho de que empresas como Google reduzcan el número de directivos para dar más protagonismo a los ingenieros también demuestra los cambios en el sistema de gestión.