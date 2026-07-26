Javier Milei en la polémica del Mundial 2026: «A Argentina le envidian»

La derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 no puso fin a las polémicas; por el contrario, el debate pasó del fútbol a la política. El presidente Javier Milei respondió a las duras críticas en las redes sociales, alegando que detrás de la actitud negativa hacia el país hay envidia.

Sus publicaciones generaron un gran revuelo en poco tiempo. Ahora ya no se trata solo de Lionel Messi y las acciones del equipo en el campo, sino también de la imagen internacional de Argentina.

¿Cómo respondió Milei a los críticos?

El presidente argentino compartió varias publicaciones a través de Instagram para defender a la selección nacional y al país.

Uno de los mensajes que difundió dice:

«¿Tienes enemigos? Significa que en algún momento defendiste algo. Nosotros defendemos a Argentina».

En otra publicación se destacó que Argentina es un país fuerte que no pasa desapercibido y en muchos ámbitos, por lo que «le envidian». Milei también compartió un mensaje que decía que «el mundo verá de lo que es capaz un país lleno de argentinos».

El presidente también publicó una imagen generada por inteligencia artificial. En ella se muestra a Milei abriendo su prenda exterior para mostrar la camiseta de la selección argentina debajo, y se añadió un lema emotivo a la foto.

¿Cómo llegó Argentina a la final?

Los actuales campeones del mundo, dirigidos por Lionel Scaloni, consiguieron varias victorias dramáticas en la fase eliminatoria del torneo.

Argentina:

derrotó a Egipto por 3-2 en los octavos de final;

superó a Suiza por 3-1 en la prórroga en cuartos de final;

venció a Inglaterra por 2-1 en las semifinales tras cambiar el rumbo en los últimos minutos;

cayó ante España por 0-1 en la prórroga de la final.

Especialmente en la semifinal contra Inglaterra, los goles tardíos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez habían llevado a Argentina al partido decisivo.

¿Por qué se intensificó la polémica en torno a Argentina?

Tras la final contra España, las críticas hacia la selección argentina aumentaron drásticamente en las redes sociales.

En los debates se plantearon las siguientes cuestiones:

afirmaciones de que los árbitros ayudaron a Argentina durante todo el torneo;

el comportamiento de los jugadores tras la final;

el apoyo abierto de ciertos círculos políticos externos al equipo;

acusaciones de racismo hacia la sociedad argentina.

Los partidarios de Milei, por su parte, calificaron estas críticas como una actitud negativa hacia el éxito del país y de la selección. El presidente también republicó publicaciones que señalaban que a la oposición peronista no le gusta Messi, intensificando aún más el debate político.

De este modo, el debate futbolístico se convirtió en una discusión mayor sobre la competencia política interna y la imagen internacional de Argentina.

El portavoz presidencial también se pronunció

El portavoz del presidente argentino, Adrián Ravier, calificó los mensajes negativos contra el país como «un fenómeno de gran impacto en las redes sociales».

Según él, Milei también vinculó los debates futbolísticos con el programa económico del país. En opinión del presidente, los argentinos pueden demostrar de lo que son capaces no sólo en el deporte, sino también en la transformación del Estado.

Ravier fue nombrado portavoz presidencial en junio de 2026 en sustitución de Manuel Adorni. Calificó a la selección argentina como un equipo «altamente competitivo» y señaló que, junto con las opiniones críticas, también se expresaron valoraciones positivas hacia Scaloni y sus jugadores.

El debate que comenzó por el fútbol adquirió un tinte político

Las declaraciones de Milei cobraron un significado más amplio que un simple apoyo de aficionado a la selección. El presidente vinculó las críticas a Argentina con temas de orgullo nacional, política económica y la lucha contra la oposición.

Sin embargo, explicar todas las críticas únicamente por la envidia podría simplificar demasiado la situación. Argentina llegó hasta la final del Mundial 2026 y registró un gran resultado, pero algunos acontecimientos posteriores al torneo también suscitaron dudas sobre la reputación del equipo fuera del campo.

El Mundial ha terminado, pero el debate en torno a Argentina aún no ha cesado. Ahora la pregunta principal es: ¿la férrea defensa de Milei unirá a la selección nacional o politizará aún más la polémica futbolística?