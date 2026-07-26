Italia tropieza de nuevo en la búsqueda de seleccionador: ¿qué dijo Thiago Motta?

La selección nacional de Italia ha sufrido otra negativa inesperada en su búsqueda de un entrenador. Tras Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, el siguiente candidato de la federación, Thiago Motta, tampoco quiso aceptar el cargo de la Azzurra.

La federación contactó directamente con Motta

Según informó el Corriere dello Sport, la Federación Italiana de Fútbol consideraba al exentrenador de la Juventus, Thiago Motta, como uno de los principales candidatos para dirigir a la selección nacional.

Los directivos del área deportiva de la federación se pusieron en contacto directamente con el técnico para ofrecerle el puesto de seleccionador de Italia. Sin embargo, Motta agradeció la propuesta y la rechazó cortésmente. No se ha revelado el motivo exacto de la negativa.

La federación italiana no ha podido conseguir una respuesta positiva de al menos tres entrenadores de renombre en poco tiempo.

El principal candidato cambió tras la negativa de Motta

La decisión de Thiago Motta obligó a la federación a replantearse sus planes una vez más. Según la prensa italiana, a partir de ahí el foco principal pasó a ser Andrea Pirlo.

Pirlo no estaba entre las opciones iniciales de la directiva federativa. Sin embargo, tras descartarse las opciones de Ancelotti, Guardiola y Motta, el excentrocampista se convirtió en el principal candidato. Por ahora, su nombramiento no ha sido anunciado oficialmente.

Ancelotti y Guardiola tampoco aceptaron

La federación planeaba inicialmente incorporar a un entrenador experimentado y con gran prestigio internacional.

Las principales opciones eran las siguientes:

Carlo Ancelotti — prefirió continuar con sus compromisos actuales;

Pep Guardiola — rechazó la oferta debido a su deseo de tomarse un descanso en su carrera como entrenador;

Thiago Motta — dio una negativa educada al acercamiento de la federación.

Los dirigentes de la federación confirmaron que se mantuvieron conversaciones con Guardiola, pero el técnico español indicó que no estaba preparado para asumir las riendas de la selección italiana.

¿Por qué era interesante la opción de Motta?

Thiago Motta pertenece a la nueva generación de entrenadores y es conocido por su estilo futbolístico basado en la posesión del balón, el ataque posicional y la presión colectiva.

Su candidatura encajaba para renovar a la selección italiana bajo un plan a largo plazo. Actualmente, la etapa de Motta en la Juventus concluyó antes de lo previsto, y el técnico había afirmado que no se le dio el tiempo suficiente para completar el proyecto planificado en el club.

Una elección decisiva para Italia

Tras los rechazos de varios entrenadores destacados, la Federación Italiana de Fútbol ya no puede perder tiempo. El nuevo seleccionador no solo tendrá que devolver los resultados, sino también renovar la plantilla y reconstruir la filosofía de juego del equipo nacional.

Ahora toda la atención se centra en Andrea Pirlo. Pero hasta que no haya una decisión oficial, la intriga en torno al banquillo de Italia seguirá viva.

¿Crees que Pirlo es la opción correcta para sacar a Italia de la crisis o la federación debería buscar a un técnico con más experiencia?