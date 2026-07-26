«Congelar la guerra e Istanbul 2.0»: la propuesta de Tokáyev a Putin
El sábado 25 julio, al margen del Foro de Cooperación Interregional celebrado en Omsk, tuvieron lugar importantes negociaciones entre el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, y el presidente ruso, Vladímir Putin. Durante la reunión, Tokáyev propuso «congelar» la guerra en Ucrania y volver a la fórmula «Estambul 2.0».
Zamin.uz analiza los detalles de estas negociaciones de alto nivel y la reacción del Kremlin.
1. La propuesta de Tokáyev: la fórmula «Estambul 2.0»
El presidente kazajo destacó que actualmente las posturas de ambas partes son extremadamente opuestas y que no existe una vía clara para resolver el conflicto. Por ello, sugirió detener las hostilidades y volver a la mesa de negociaciones.
Fórmula de paz: Según Tokáyev, es necesario regresar a la base de los primeros acuerdos alcanzados en Estambul en 2022, ya que en ellos se habían logrado avances importantes.
Posición de mediación: Kazajistán declaró que se negaría a ser un mediador directo entre Rusia y Ucrania, pero que continuaría haciendo Ilamamientos a la paz.
Flexibilidad política: Tokáyev reconoció especialmente que Putin mostró «la máxima flexibilidad diplomática» durante sus negociaciones con Donald Trump en Anchorage (EE. UU.) en agosto de 2025.
Tokáyev: «Esto no es una guerra civil, es un conflicto interestatal»
De la declaración de Kasim-Yomart Tokáyev:
«Siempre hemos respetado al pueblo ucraniano, su cultura y su idioma. La naturaleza de este conflicto no está del todo clara para muchos, incluido nosotros. Se trata de un conflicto interestatal que sirve a los intereses de los enemigos comunes de Moscú y Kiev. Todo esto debe detenerse.»
La propuesta de Tokáyev y la postura oficial del Kremlin
Aspectos
La propuesta de Tokáyev
La reacción del Kremlin y Peskov
Estatus del conflicto
«Congelar» la guerra y detener la línea del frente
No se puede congelar
Formato de negociación
Volver a la fórmula «Estambul 2.0»
Kiev debe reconocer las condiciones y objetivos de Rusia
Condición para detener la guerra
Que las partes alcancen un acuerdo
Rusia debe lograr sus objetivos obligatoriamente
2. Peskov: «Es imposible congelar la guerra»
Tras las negociaciones, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, dio a conocer la postura clara del Kremlin respecto a esta propuesta.
Objetivos inalterables: Peskov señaló que, debido a la postura actual de Kiev, no hay forma de simplemente congelar la guerra.
Condición de alto el fuego: «Tenemos una condición principal: debemos lograr nuestros objetivos. Son claros y coherentes. Si Kiev toma las decisiones pertinentes, los combates pueden detenerse hoy mismo antes de que acabe el día», declaró el representante del Kremlin.
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La reunión entre los líderes de Kazajistán y Rusia en Omsk se convirtió en una de las señales clave para la seguridad regional y la geopolítica global.
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