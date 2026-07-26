La expansión de la guerra entre EE. UU. e Irán y la trampa geopolítica de Arabia Saudí

La tensión en los estrechos de Bab el-Mandeb y Ormuz sacude el mercado energético mundial. Fuente: Houthi Military Media / vía REUTERS.

En Oriente Medio, la escalada entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase peligrosa. Washington carece de una estrategia de guerra clara y de un «proyecto de victoria» definitivo en la región; el objetivo principal de los ataques estadounidenses es castigar, intimidar y doblegar a Teherán a sus condiciones. Sin embargo, Irán no tiene la intención de retroceder y busca responder a Washington de igual a igual.

Zamin.uz La nueva fase de la confrontación entre EE. UU. e Irán, la crisis petrolera y Arabia Saudí analiza en detalle los conflictos geoestratégicos a los que se enfrenta.

1. Ataque en Bab el-Mandeb: Los hutíes entran de lleno en la guerra

En el contexto de la tensión entre EE. UU. e Irán, uno de los mayores aliados de Teherán en la región, el movimiento «Ansar Allah» (los hutíes) en Yemen, se ha sumado plenamente al conflicto.

Ataque a petroleros: Recientemente, los hutíes atacaron dos petroleros pertenecientes a Arabia Saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb. Aunque no hubo víctimas humanas, los barcos y el petróleo que transportaban fueron completamente destruidos.

Crisis energética mundial: El bloqueo de hecho del estrecho de Ormuz por parte de Irán y de Bab el-Mandeb por los hutíes ha supuesto un golpe devastador para la economía mundial y el sector energético. Los precios del petróleo se dispararon, alcanzando el umbral psicológico de los 100 dólares por barril.

Argumentos de los hutíes: Los representantes del movimiento calificaron esta acción como un «incumplimiento por parte saudí del orden establecido» y una «venganza por 12 años de guerra».

2. La compleja elección de Riad: Arabia Saudí atrapada entre dos fuegos

Esta vez, Arabia Saudí se abstiene de llevar a cabo una operación militar en Yemen. Riad comprende perfectamente que las guerras prolongadas debilitan a los estados, agotan las reservas de armas y, en última instancia, otorgan una ventaja inevitable a Israel.

Significado geopolítico: En el centro de la actual guerra entre EE. UU. e Irán se encuentra la cuestión de la hegemonía regional. Washington quiere mantener su influencia, mientras que Irán busca romper el statu quo existente. Por su parte, Arabia Saudí atraviesa su propia crisis geoestratégica: tanto un fortalecimiento excesivo de Teherán como su colapso total representan un peligro igual para Riad. Si Irán cae, la agresividad regional de Israel y la presión estadounidense aumentarán aún más.

Arabia Saudí y el equilibrio de fuerzas regionales

Estado / Potencia Posición y actitud de Riad Principal riesgo geopolítico Estados Unidos Transición de una alianza leal a una política multivectorial Abandonar a los aliados árabes en beneficio de los intereses de Israel Israel El proyecto del «Gran Israel» y sus acciones en Gaza generan preocupación en Riad Convertirse en la única potencia militar y política de la región Emiratos Árabes Unidos Se presentan como un proyecto alternativo y a veces rival de Arabia Saudí La división en el mundo árabe tras la orientación hacia Israel Turquía y Catar Vistos como rivales ocultos o abiertos (por ejemplo, la influencia en Siria) La política proiraní llevada a cabo por Ankara y Doha

3. El «programa nuclear» de 30 años de EE. UU. y la estrategia saudí

Para retener a Arabia Saudí en su bando, Washington ofrece a Riad un programa de energía atómica pacífica con una duración de 30 años Incluso se prevé permitir actividades de enriquecimiento de uranio en territorio saudí.

Mediante este paso, Estados Unidos busca mantener en su esfera de influencia al reino, que se orienta hacia una política multivectorial.

Ambición de liderazgo: Arabia Saudí no se considera un seguidor, sino un estado líder capaz de guiar al mundo árabe e islámico.

Escasez de voluntad y recursos: Para crear su propio polo geopolítico, a Arabia Saudí le falta por ahora valor, plena libertad geopolítica y pensamiento estratégico.

Observador prudente: Riad no tiene prisa. En un momento en que la correlación de fuerzas mundiales está cambiando, permanece en el papel de un beneficiario prudente de los procesos en curso en lugar de un agente de cambio.

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