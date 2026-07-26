OpenAI anuncia un gran proyecto de 20 mil millones de dólares: detalles del proyecto Camellia

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OpenAI anuncia un gran proyecto de 20 mil millones de dólares: detalles del proyecto Camellia

OpenAI, líder en el mundo de las tecnologías de inteligencia artificial, está dando un paso sin precedentes en el sector energético y de infraestructura. La empresa ha anunciado oficialmente sus planes para construir un inmenso centro de datos llamado "Camellia" en el área de Savannah Gateway Industrial Hub en Georgia, EE. UU. Este proyecto impresiona a los expertos de la industria no solo por su costo de 20 mil millones de dólares, sino también por su capacidad de consumo de energía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, se prevé que el nuevo centro consuma hasta 3,2 GW de electricidad. A modo de comparación, esta potencia equivale a la capacidad de producción de varias centrales nucleares de tamaño mediano. La compañía eléctrica Georgia Power planea suministrar esta energía por etapas entre 2028 y 2032. Esto demuestra que la demanda de potencia de cálculo necesaria para entrenar y respaldar los modelos de inteligencia artificial crece en progresión geométrica.

Escasez de energía y problemas de infraestructura

El mayor obstáculo para la infraestructura moderna de inteligencia artificial está actualmente relacionado con la electricidad. Los representantes de OpenAI señalan que el nuevo proyecto servirá para sortear estas limitaciones y potenciar aún más el futuro ChatGPT y otros modelos avanzados. En el marco del proyecto, se espera la creación de 400 empleos permanentes, lo que dará un impulso significativo a la economía local.

Desde el punto de vista ecológico, el proyecto también ofrece un enfoque único. Se utilizará un sistema de refrigeración de circuito cerrado en el centro de datos para reducir el consumo de agua. Esta tecnología ayuda a minimizar el impacto negativo en el medio ambiente mediante la recirculación del agua. Asimismo, OpenAI se ha comprometido a reducir el consumo durante los periodos de alta carga en la red eléctrica, con el fin de prevenir cortes de energía en los hogares.

Responsabilidad social y planes de futuro

La empresa no se limita solo al desarrollo tecnológico y promete contribuir también al desarrollo regional. Está previsto destinar 80 millones de dólares a las siguientes áreas dentro del proyecto:

  • Equipar las escuelas locales con tecnologías modernas;
  • Apoyar el sistema de salud;
  • Mejorar la infraestructura comunitaria;
  • Programas de formación para especialistas altamente calificados;
  • Financiar proyectos de construcción de viviendas.
Cabe señalar que el proyecto Camellia se encuentra actualmente en fase de planificación. Su plena implementación dependerá de los permisos de las agencias gubernamentales pertinentes, los acuerdos finales con la compañía eléctrica y el ritmo de construcción. Todos los indicadores prometidos por OpenAI solo podrán comprobarse en la práctica una vez que las instalaciones entren en funcionamiento.

Para países en desarrollo como Uzbekistán, este tipo de proyectos también tiene una gran importancia. Estudiar el equilibrio entre el consumo energético de los centros de inteligencia artificial y su eficiencia económica servirá sin duda como una experiencia vital para la construcción de una infraestructura TI nacional en el futuro.

OpenAIInteligencia ArtificialTecnologíaEnergíaCamellia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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