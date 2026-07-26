La conmovedora acción de un perro callejero en Estambul por su cachorro emociona en las redes

El vídeo de un perro callejero que llevó a su cachorro, desmayado por el frío, a una clínica veterinaria en Estambul está generando un amplio debate. La perra madre llegó a la puerta de la clínica llevando a su pequeño en el hocico, como si supiera exactamente dónde buscar ayuda.

A primera vista, el cachorro parecía no respirar y estaba sin vida. Los veterinarios lo examinaron de inmediato y notaron que su corazón latía muy lentamente. Sin perder tiempo, comenzaron los procedimientos necesarios para abrigarlo y restaurar sus signos vitales.

Los esfuerzos de los médicos no fueron en vano. Poco después, el cachorro recuperó el conocimiento y su condición se estabilizó. La perra madre, por su parte, esperó afuera y no se alejó del lugar.

Tras la difusión de estas imágenes en las redes sociales, muchos recibieron con asombro la acción de la perra madre. En los comentarios, la gente destaca especialmente que acudió al lugar correcto para salvar a su cría.