¿Por qué Trump retrasó el gran golpe esperado contra Irán?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, contra Irán ha pospuesto por ahora el plan para ampliar drásticamente la operación militar. Se dice que, además de los cálculos diplomáticos, otra seria amenaza influyó en la decisión de Washington: el rápido agotamiento de las reservas de misiles de defensa aérea en Oriente Medio.

El viernes, los militares estadounidenses recibieron instrucciones de no llevar a cabo nuevos ataques. Sin embargo, esto no significa que la guerra haya terminado, sino que Washington podría estar recalculando el coste del próximo paso.

Una pausa inesperada tras 13 días de ataques

Según fuentes de Axios, Trump ordenó no lanzar nuevos ataques contra territorio iraní el viernes. De este modo, las operaciones militares diarias de EE. UU., que duraron casi dos semanas, se detuvieron temporalmente.

Dos días antes Trump a Irán había declarado que estaba cerca de organizar un «ataque colosal», aún más amplio que las operaciones anteriores, pero enfatizó que aún no se había tomado una decisión final.

La pausa actual no es una tregua oficial. La posibilidad de atacar sigue firmemente sobre la mesa del presidente.

La decisión coincidió con la visita de una delegación omaní a Teherán para mantener negociaciones. Esto demuestra que Washington podría haber dejado otra oportunidad para la diplomacia antes de una escalada a gran escala.

La principal amenaza: las reservas de misiles «Patriot»

Según fuentes de The New York Times, los asesores de Trump advirtieron que una guerra a gran escala podría reducir peligrosamente las reservas de misiles interceptores «Patriot» del Pentágono y otras municiones de defensa aérea en Oriente Medio.

Estos misiles son necesarios para proteger las bases estadounidenses, al personal militar y a los aliados en la región de los misiles balísticos y drones de Irán.

Cada nuevo ataque requiere no solo golpear objetivos, sino también utilizar numerosos misiles interceptores costosos para contrarrestar la respuesta de Irán. El rápido consumo de reservas también podría afectar la preparación militar de EE. UU. en otras regiones, incluidas sus capacidades en el Indo-Pacífico.

Dan Kane advirtió personalmente a Trump

Según los informes, el general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., afirmó que la operación a gran escala era factible desde el punto de vista militar. Sin embargo, también subrayó que tal decisión podría reducir las reservas de interceptores a disposición del Comando Central a un nivel peligroso.

Se informó que el vicepresidente JD Vance también planteó preocupaciones en la reunión de la Casa Blanca del viernes sobre la expansión de la guerra y las reservas de municiones.

El general Kane ya había advertido anteriormente que una guerra prolongada con Irán traería los siguientes problemas:

Aumento del peligro para los militares estadounidenses;

Disminución de las reservas de misiles cruciales;

Limitación del apoyo de los aliados regionales;

Disminución de la capacidad para estar preparado para múltiples conflictos simultáneamente.

No solo misiles: hay riesgos mayores

Además de las reservas militares, se dice que los funcionarios de la administración están preocupados por la propagación del conflicto a todo Oriente Medio.

Una escalada a gran escala:

Podría alejar de Washington a los países del Golfo Pérsico que podrían quedar bajo los ataques de Irán;

Agravar aún más la situación en el estrecho de Ormuz;

Provocar un aumento drástico en los precios del petróleo y el gas;

Intensificar la inestabilidad económica mundial;

Desatar una nueva crisis humanitaria y migratoria.

Uno de los principales objetivos de EE. UU. sigue siendo restaurar la navegación segura de los buques en el estrecho de Ormuz. Un conflicto prolongado en esta zona, por donde pasa una parte crucial del comercio mundial de petróleo, podría afectar a los mercados de todo el mundo.

¿Los nuevos ataques devolverán a Irán a la mesa de negociaciones?

Algunos funcionarios de la administración de Trump dudan de que los grandes ataques devuelvan a Teherán a la mesa de negociaciones. En su opinión, la amenaza externa, por el contrario, podría unir a la sociedad iraní y al sistema de poder frente a un enemigo común.

Por su parte, los países mediadores en la región —Catar, Omán, Egipto y Pakistán— intentan suavizar el enfrentamiento militar y reiniciar las negociaciones. Sin embargo, hasta ahora las partes no han logrado llegar a un compromiso sobre los términos de un acuerdo a largo plazo.

¿Trump detuvo la guerra?

Aún no. La decisión del viernes no significa el fin de la campaña contra Irán. La Casa Blanca señala que todas las opciones militares siguen sobre la mesa y que los ataques podrían reanudarse dependiendo de las próximas acciones de Teherán.

Pero esta pausa demostró una verdad importante: incluso la mayor potencia militar no puede librar una guerra interminable sin tener en cuenta los misiles, la postura de los aliados y las consecuencias económicas.

Ahora, la pregunta principal es si Trump aprovechará esta oportunidad para negociar o si, una vez recalculadas las reservas de «Patriot», lanzará una operación aún mayor contra Irán.