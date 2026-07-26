Un oficial del 413.º regimiento « RAID » de Ucrania propuso devolver por la fuerza al país a los hombres en edad militar que se han marchado al extranjero y restringir algunos de sus derechos civiles. Sus palabras sobre « tratarlos como si fueran siervos » podrían desatar intensos debates.

Sin embargo, hay un matiz importante: no se trata de una iniciativa oficial del gobierno ucraniano ni de las Fuerzas Armadas, sino de la visión personal de un militar expresada en una entrevista.

¿Qué propuesta hizo el oficial?

Según una cita publicada por UNIAN, el militar conocido por el indicativo « Quirúrgico » afirmó que una parte de los ucranianos en el extranjero debe ser devuelta al país.

Propuso la idea de privar del derecho al voto a los ciudadanos que hayan eludido el servicio militar y, tras su regreso a Ucrania, utilizar su trabajo en beneficio de los intereses del Estado.

Asimismo, al expresar su opinión, el oficial utilizó comparaciones discriminatorias hacia representantes de otras nacionalidades y razas.

En su opinión, Ucrania debería pedir ayuda a los socios extranjeros para repatriar a los ciudadanos que han huido de sus obligaciones militares.

El canal oficial de Telegram del 413.º regimiento confirma la publicación de la entrevista con « Quirúrgico ». En él se indica abiertamente que se discutió el tema de « acoger a un millón de pakistaníes o devolver a un millón de ucranianos evasores del servicio militar ». No obstante, la publicación del canal no reproduce textualmente todas las frases dichas en la entrevista.

¿Qué significa el término « siervo » (krepostnoy)?

El servidumbre es un sistema histórico en el que la libertad personal de una persona está limitada y su trabajo y lugar de residencia pasan al control de otra persona o estructura.

Por ello, el uso de dicha expresión en relación con los ciudadanos modernos no es simplemente una propuesta de castigo severo. Plantea serias dudas sobre los derechos humanos, la libertad personal y la actitud del Estado hacia sus ciudadanos.

La declaración del oficial debe evaluarse no como una iniciativa legal o una decisión adoptada, sino como un punto de vista político radical expresado en el contexto de la guerra y la movilización.

¿Es posible anular el derecho al voto?

Según el artículo 70 de la Constitución de Ucrania, los ciudadanos ucranianos mayores de 18 años tienen derecho al voto. En ella se establece que solo aquellos ciudadanos declarados incapaces por un tribunal no participan en las elecciones.

Privar automáticamente a un ciudadano del derecho al voto por residir en el extranjero o por cometer una infracción en materia de registro militar no está previsto en la norma constitucional vigente.

Asimismo, la Constitución de Ucrania:

establece que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos;

no permite la abolición de los derechos constitucionales;

prohíbe establecer restricciones basadas en la raza, el color de piel, el origen social y el lugar de residencia.

Por lo tanto, implementar la propuesta expresada por el oficial no es un asunto que se resuelva con una simple decisión gubernamental. Podría enfrentarse a graves obstáculos constitucionales y de derechos humanos.

La repatriación forzosa desde el extranjero tampoco es fácil

Existen casos en Ucrania de retorno de algunos ciudadanos que cruzaron ilegalmente la frontera a través de países vecinos. Sin embargo, esto no significa que cada ucraniano en edad militar que esté en el extranjero sea deportado automáticamente.

El diputado ucraniano Yuri Kamelchuk también afirmó que un retorno masivo de los ciudadanos en el extranjero en contra de su voluntad es prácticamente imposible. Su estatus depende de las leyes del país de acogida, de los procedimientos de protección internacional y de las circunstancias de salida de cada persona.

Por esta razón, la propuesta del oficial de que los socios extranjeros devuelvan a todos los ciudadanos no pasa, por ahora, de ser un llamamiento político.

Una opinión personal no es una postura oficial

El 413.º regimiento « RAID » opera dentro de las Fuerzas de Sistemas Vuelo No Tripulado de Ucrania. La página oficial del regimiento presenta a « Quirúrgico » como un oficial que participa en hostilidades desde 2014.

Pero las opiniones expresadas en su entrevista:

no son un decreto del presidente de Ucrania;

no son un plan oficial del gobierno;

no son un proyecto de ley presentado al parlamento;

no reflejan la postura de todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Es comprensible que, en una sociedad en guerra, la cuestión de la justicia entre los que están en el frente y los que se han ido al extranjero sea dolorosa. Pero cualquier solución debe basarse en principios de ley e igualdad, y no en convertir a una persona en mano de obra sin derechos o en la discriminación por motivos de raza o nación.

¿Cree que se deberían endurecer los castigos para quienes eludieron ilegalmente el servicio militar o serían más eficaces los programas de incentivos para su regreso?