La política arancelaria de Trump golpea el presupuesto de EE. UU. con 200 mil millones

Los aranceles a la importación, presentados por la administración de Donald Trump como una gran fuente de ingresos, han comenzado a dar resultados inversos para el presupuesto de EE. UU. Tras la declaración de ilegalidad de los aranceles generales por parte de la Corte Suprema, el Estado está devolviendo decenas de miles de millones de dólares a los importadores.

Sin embargo, la situación es un poco más compleja de lo que describe el politólogo Malek Dudakov. La devolución de los ingresos arancelarios es un hecho, pero las conclusiones de que el dinero del programa SNAP se ha «agotado» y que todos los fondos restantes se están gastando en la guerra contra Irán no son hechos oficiales confirmados.

¿Por qué EE. UU. está devolviendo el dinero de los aranceles?

En febrero de 2026, la Corte Suprema de EE. UU. anuló los aranceles generales impuestos por Trump basándose en poderes económicos de emergencia. La Corte concluyó que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles a casi todas las importaciones bajo esta ley sin la autorización explícita del Congreso.

Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional determinó que los importadores estadounidenses que pagaron los aranceles tienen derecho a recuperar sus fondos.

Según diversas estimaciones, la suma total que podría devolverse es:

en las estimaciones más cautelosas, alrededor de 166 mil millones de dólares;

según cálculos de analistas presupuestarios, entre 168 y 182 mil millones de dólares;

en algunas estimaciones altas, cerca de 200 mil millones de dólares.

Por lo tanto, la posible pérdida de 200 mil millones de dólares mencionada por Dudakov no es una cifra inventada. Pero hasta ahora, el Tesoro de EE. UU. no ha devuelto la totalidad de los 200 mil millones.

La diferencia principal es esta: 200 mil millones es un límite superior potencial, no la cantidad de pagos realizados.

En junio, los ingresos arancelarios se volvieron negativos

Según datos del Departamento del Tesoro de EE. UU., en junio se recaudaron un total de 23,6 mil millones de dólares a través de las aduanas. Sin embargo, debido a que se devolvieron 49,2 mil millones de dólares a los importadores, los ingresos arancelarios netos fueron de menos 25,6 mil millones de dólares.

En mayo también se devolvieron aproximadamente 22 mil millones de dólares. Como resultado, el presupuesto federal de EE. UU. cerró junio con un déficit de 120 mil millones de dólares. En el mismo mes del año anterior, se registró un superávit de 27 mil millones.

Esta situación crea una doble presión para la administración Trump:

devolver los fondos arancelarios recaudados anteriormente;

intentar simultáneamente compensar la pérdida de ingresos mediante nuevos aranceles.

¿Cómo devolvió la Casa Blanca los nuevos aranceles?

Tras la decisión de la Corte Suprema, Trump introdujo un recargo temporal a la importación del 10 % por 150 días. Esta medida se basó en otro artículo de la Ley de Comercio de 1974 y expiró a finales de julio.

El 23 de julio, la Casa Blanca aprobó nuevos aranceles a productos de 60 economías:

para algunos países, el 10 %;

para otros países, el 12,5 %;

para la Unión Europea, Japón y varios socios, tasas ajustadas a los acuerdos vigentes.

Los nuevos aranceles se justificaron limitando los productos fabricados mediante trabajo forzoso y se introdujeron bajo la Sección 301 de la Ley de 1974.

Al mismo tiempo, se otorgaron muchas exenciones para materias primas importantes, energía, fertilizantes, ciertos alimentos y productos que no se producen suficientemente en el mercado interno.

¿Los nuevos aranceles compensarán totalmente los ingresos anteriores?

Por ahora, no.

Se pronostica que los nuevos aranceles recaudarán aproximadamente 105 mil millones de dólares al año. A largo plazo, podrían cubrir casi el 60 % de los ingresos esperados del plan arancelario anterior.

Según las estimaciones del Comité para un Presupuesto Federal Responsable:

Indicador Suma estimada Ingresos esperados del plan arancelario anterior 1,7 billones de dólares Ingresos esperados de las nuevas medidas 950 mil millones de dólares Diferencia a largo plazo resultante 825 mil millones de dólares

Por lo tanto, los nuevos aranceles suavizarán parcialmente la pérdida presupuestaria, pero no podrán cubrirla por completo.

¿Por qué aumentaron las exenciones para los grandes importadores?

Según Dudakov, la Casa Blanca está eximiendo muchos productos de los aranceles para evitar futuras demandas judiciales de grandes cadenas comerciales e importadores.

Esta es una interpretación política. Sin embargo, el documento oficial también indica que las exenciones se establecieron para bienes cuya falta podría dañar la economía interna, causar escasez o aumentar drásticamente los precios.

Los nuevos aranceles se adoptaron sobre la base de un proceso legal más riguroso que los anteriores:

se realizó una investigación de varios meses;

se recibieron más de 1600 opiniones de empresas y del público;

más de 100 testigos participaron en audiencias públicas;

los aranceles se dividieron en decisiones legales separadas para cada economía.

Esto muestra que la Casa Blanca intentó reducir el riesgo de que todos los aranceles fueran anulados por una sola decisión en un próximo juicio. Pero los abogados no descartan que los nuevos aranceles también puedan ser cuestionados en los tribunales.

¿Se está quedando realmente sin dinero el programa SNAP?

El texto menciona que los fondos del programa SNAP, que brinda ayuda alimentaria a estadounidenses de bajos ingresos, se están agotando. Esta expresión no refleja completamente la situación.

Entre julio de 2025 y abril de 2026, el número de participantes en el SNAP disminuyó efectivamente en más de 4,5 millones, casi un 11 %. Esta cifra se calculó sobre la base de datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. y los estados.

Sin embargo, la disminución no se debe a que el dinero simplemente se haya «agotado» en el sentido simple. Una de las razones principales, basada en una ley aprobada en 2025, es:

el endurecimiento de los requisitos laborales;

la reevaluación de los participantes;

la limitación de los derechos de ciertas categorías;

el traslado de más gastos a los estados.

Por lo tanto, la expresión correcta es que la cobertura del SNAP se está reduciendo drásticamente. La afirmación de que «el dinero se acabó por completo» no está confirmada por ahora.

¿Cuánto costó al presupuesto la guerra contra Irán?

Según datos del Pentágono, la campaña militar de EE. UU. contra Irán costó 37,5 mil millones de dólares hasta finales de julio. El Departamento de Defensa solicitó al Congreso 67,1 mil millones de dólares adicionales para la guerra, municiones, drones y otros gastos.

La presión financiera en el Pentágono es real:

algunos fondos podrían agotarse en unas pocas semanas;

ha comenzado la limitación de gastos en entrenamiento y mantenimiento;

hay desacuerdos en el Congreso sobre la asignación de fondos adicionales.

Pero la conclusión de que «todo el presupuesto restante se está yendo a la guerra contra Irán» es exagerada. Parte de la solicitud de financiación adicional también está destinada a otros programas militares, reabastecimiento de armas y operaciones internas. Según el análisis del CSIS, aproximadamente un tercio de la solicitud general de 87,6 mil millones de dólares de la Casa Blanca está directamente relacionada con los gastos de guerra.

La política arancelaria se está convirtiendo en un problema político para Trump

En la situación actual, la administración Trump intenta resolver cuatro problemas simultáneamente:

devolver los aranceles declarados ilegales;

reintroducir los aranceles sobre una nueva base legal;

encontrar fondos adicionales para la guerra contra Irán;

suavizar el descontento tras la reducción de los programas sociales.

Todavía es pronto para hablar de que los aranceles estén llevando al Tesoro de EE. UU. a la catástrofe. Sin embargo, está claro que una política presentada anteriormente como ingresos presupuestarios se ha convertido en miles de millones de dólares en devoluciones, nuevos riesgos judiciales y un déficit de ingresos a largo plazo.

La Casa Blanca está reconstruyendo el muro arancelario. Pero esta vez, el precio de cada ladrillo es mucho más caro, y al final, la cuenta la pagará el Estado, las empresas o el consumidor estadounidense.