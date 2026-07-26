Federico Chiesa confirma su continuidad en el Liverpool: La estrella italiana zanja los rumores de traspaso

El extremo italiano del Liverpool, Federico Chiesa, ha puesto fin a los recientes rumores sobre su futuro. El jugador ha declarado oficialmente que es feliz en el club inglés y que centra toda su atención en la nueva temporada. Esta declaración cobra especial importancia en el contexto del interés mostrado por clubes de la Serie A italiana. Así lo informa Goal.com, informa .

Para Chiesa, que llegó a Merseyside procedente de la Juventus en agosto de 2024 por 12,5 millones de libras, el periodo inicial en Inglaterra no fue fácil. Debido a lesiones y a un bajón de forma, no logró consolidarse en el once titular. Sin embargo, con la llegada del nuevo entrenador Andoni Iraola, se espera que se abra un nuevo capítulo en la carrera del futbolista. Chiesa está decidido a demostrar su valía bajo las órdenes del nuevo técnico.

Nuevo entrenador y cambios tácticos

Tras el partido amistoso contra el Sunderland que terminó con una victoria por 4-2, Chiesa habló con los periodistas. Destacó que Andoni Iraola no lo está probando en su posición habitual de extremo, sino como delantero centro. Aunque este cambio táctico fue inesperado para el jugador, manifestó su disposición a jugar en cualquier demarcación por el bien del equipo.

"Actualmente estoy muy feliz de estar en Liverpool. Me gusta este club, los aficionados y el ambiente aquí. Me estoy esforzando al máximo para demostrar mis capacidades. Ahora mismo solo tengo en la cabeza al Liverpool y a los próximos partidos", declaró Federico Chiesa en su entrevista.

Según Goal.com, el nuevo entrenador Andoni Iraola exige al equipo una alta intensidad y una presión agresiva en cada zona del campo. Chiesa indicó que había hablado con el técnico principalmente sobre esquemas tácticos y la presión al rival, y que aún no se han mantenido conversaciones profundas sobre su futuro a largo plazo. No obstante, el jugador subrayó que ha comprendido perfectamente las exigencias del entrenador.

La temporada pasada, el Liverpool terminó en la quinta posición de la Premier League inglesa y aseguró por poco la clasificación para la Liga de Campeones. Para la nueva temporada, el equipo tiene objetivos muy altos tanto en el campeonato nacional como en los torneos europeos. Chiesa tiene como meta participar directamente en estos éxitos y convertirse en uno de los líderes principales del equipo.

Esta decisión del futbolista italiano ha sido una gran noticia para la afición del Liverpool. La dura competencia en la línea de ataque y la visión del fútbol moderno del nuevo entrenador podrían permitir a Chiesa mostrar sus mejores cualidades. Ahora, todo depende de cómo se desempeñe el jugador durante la pretemporada.