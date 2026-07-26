Fichaje de Granit Xhaka cerrado: el Sunderland no dejará marchar a su capitán al Chelsea

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Fichaje de Granit Xhaka cerrado: el Sunderland no dejará marchar a su capitán al Chelsea

Régis Le Bris, el entrenador del Sunderland inglés, ha puesto fin a los rumores sobre el capitán del equipo, Granit Xhaka. El técnico rechazó categóricamente las informaciones sobre un posible traspaso del experimentado centrocampista al Chelsea de Londres, afirmando que el tema ya no se discutirá más. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por The Guardian, el Chelsea había presentado una oferta de 8 millones de libras esterlinas por el jugador suizo, pero la directiva del Sunderland la rechazó de inmediato. El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, quería volver a trabajar con su exalumno del Bayer Leverkusen, but este plan parece inviable.

La lealtad del capitán y los objetivos europeos

Tras el partido amistoso contra el Liverpool (2-4), Régis Le Bris habló claramente sobre el futuro de Xhaka en declaraciones a los periodistas. El entrenador recalcó que el jugador desea quedarse en el equipo y alcanzar nuevas metas junto al club.

«No, este tema está cerrado. Granit ha tomado una decisión muy clara sobre su futuro. Ama al Sunderland y quiere quedarse aquí. Es un líder fantástico y un verdadero capitán, no solo en el campo sino también en el vestuario», señaló Le Bris.

El Sunderland se clasificó para la Europa League la temporada pasada, y Granit Xhaka fue una pieza clave en ese éxito. La directiva del club no tiene intención de vender a su jugador más experimentado antes de su debut en los escenarios europeos. El contrato actual del jugador es válido hasta el 30 de junio de 2028.

Mercado de fichajes y plantilla

Le Bris también mencionó los planes del club en el mercado de fichajes. Según él, el equipo no fichará a 14 nuevos jugadores como el año pasado, sino que se limitará a refuerzos puntuales. Mantener la estabilidad interna se considera actualmente la máxima prioridad.

Granit Xhaka cuenta con una amplia experiencia en la Premier League. Disputó 297 partidos con el Arsenal, marcó 23 goles y ganó dos FA Cups. También brilló en la Bundesliga alemana con el Borussia Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen, conquistando la liga y la copa nacional con este último.

Al retener a su capitán, el Sunderland pretende competir a un gran nivel tanto en el campeonato nacional como en la Europa League. Por su parte, el Chelsea tendrá que buscar otras opciones para reforzar su centro del campo.

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