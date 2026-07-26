En China, personas que huyen del calor se acuestan a descansar en el metro

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En China, personas que huyen del calor se acuestan a descansar en el metro

En algunas regiones de China, las temperaturas han alcanzado niveles récord y la población busca diversas formas de escapar del calor extremo. En particular, las estaciones y vagones de metro equipados con aire acondicionado se han convertido en refugios frescos temporales para las personas.

Videos difundidos en las redes sociales muestran a algunos ciudadanos acostados descansando en las estaciones de metro, mientras otros pasan el tiempo en familia jugando a las cartas o conversando. Debido al calor abrasador en la calle, muchos intentan permanecer en lugares frescos tanto como sea posible.

El hecho de que las estaciones de metro con aire acondicionado se hayan convertido no solo en un medio de transporte, sino también en un lugar para refugiarse del calor, es ampliamente comentado entre los usuarios de internet.

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