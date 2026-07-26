La salud de Donald Trump empeora: la Casa Blanca responde a las preocupaciones

La Casa Blanca ha emitido una declaración oficial sobre la salud de Donald Trump. Tras observarse una leve hinchazón en sus piernas, el presidente se sometió a un examen médico completo, en el que se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica.

Según el informe del médico de la Casa Blanca del 17 de julio de 2025, las pruebas no mostraron coágulos sanguíneos peligrosos, enfermedad arterial ni insuficiencia cardíaca en Trump. Los análisis de sangre, la función renal y la estructura cardíaca también resultaron normales. El médico calificó el estado de salud general del presidente como bueno.

La insuficiencia venosa se produce cuando las válvulas de las venas de las piernas no logran bombear suficiente sangre hacia arriba, en dirección al corazón. Es una afección crónica, pero se puede controlar mediante supervisión médica y los tratamientos adecuados.