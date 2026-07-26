Hamdamov decide el derbi: el Pakhtakor se acerca al liderato

En el derbi de Taskent, un solo disparo certero cambió tanto al ganador como la situación en la pelea por el campeonato. El Pakhtakor venció por la mínima a domicilio al Bunyodkor y se acercó aún más al líder, el Neftchi.

En un encuentro disputado e intenso, el gol anotado por Dostonbek Hamdamov al inicio de la segunda mitad le dio los tres puntos a los «leones».

Fútbol prudente en el primer tiempo

El partido estrella correspondiente a la 14.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán enfrentó al Bunyodkor y al Pakhtakor.

Fieles a la tónica de los derbis de Taskent, los equipos no asumieron grandes riesgos en los primeros compases. Hubo mucha lucha en el centro del campo y los jugadores buscaron aprovechar los errores del rival.

Mientras el Pakhtakor intentaba dominar la posesión, el Bunyodkor apostó por crear peligro a través de rápidos contraataques. Sin embargo, ningún bando logró perforar las porterías antes del descanso.

Bashar Resan asistió, Hamdamov sentenció

La jugada decisiva del encuentro se produjo poco después de arrancar el segundo tiempo.

En el minuto 49, el centrocampista iraquí Bashar Resan continuó la jugada con un pase preciso. Dostonbek Hamdamov aprovechó la oportunidad para mandar el balón al fondo de la red del Bunyodkor — 0:1.

El pase medido de Bashar Resan y la definición fría de Hamdamov decidieron el destino del derbi.

Tras el tanto, el Bunyodkor volcó sus fuerzas al ataque en busca del empate. Los locales realizaron varios cambios para revitalizar su ofensiva, pero la defensa del Pakhtakor resistió la presión.

Los visitantes lograron conservar el resultado hasta el final y se llevaron el derbi por 1:0. El marcador definitivo también quedó registrado en las estadísticas oficiales del deporte.

La emoción se intensifica en la lucha por el título

Esta victoria no fue simplemente una más para el Pakhtakor. El equipo tuvo la oportunidad de recortar distancias con su máximo rival por el campeonato, el Neftchi.

Antes de la 14.ª jornada, el Neftchi marchaba primero con 34 puntos y el Pakhtakor era segundo con 30. Tras su triunfo en el derbi, los «leones» alcanzaron los 33 puntos y se situaron a solo uno del liderato.

Ahora, el valor de cada partido en la pelea por el título aumenta exponencialmente. Un único empate o derrota puede alterar la cima de la tabla.

Por su parte, el Bunyodkor se quedó con 19 unidades. Aunque el equipo tuvo un buen comienzo de temporada, los últimos resultados le están haciendo perder valiosos puntos en la pelea por los puestos altos.

Hamdamov vuelve a brillar en una cita clave

Dostonbek Hamdamov se está consolidando como uno de los futbolistas determinantes del Pakhtakor esta campaña. Destaca por su dinamismo en las bandas, sus incursiones oportunas en el área y su frialdad en los momentos cumbre.

La química forjada con Bashar Resan se ha convertido en un arma fundamental en el ataque del equipo. Los pases del jugador iraquí y la movilidad de Hamdamov generan serios problemas a las zagas rivales.

En la alineación oficial del Pakhtakor, Hamdamov aparece como interior zurdo, mientras que Bashar Resan figura entre los principales estiletes de la línea de ataque.

Resultado del encuentro

Superliga de Uzbekistán, 14.ª jornada

Bunyodkor — Pakhtakor — 0:1

Gol:

Dostonbek Hamdamov, 49';

asistencia — Bashar Resan.

Al ganar el derbi, el Pakhtakor reaviva la emoción por el título. Ahora, un solo tropiezo del Neftchi podría aupar a los «leones» a la cima de la clasificación.

¿Crees que el Neftchi retendrá el campeonato esta temporada o les arrebatará el liderato el Pakhtakor?