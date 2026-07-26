Invitado sorpresa en un aeropuerto de Nueva York: un mapache cae del techo (vídeo)

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Invitado sorpresa en un aeropuerto de Nueva York: un mapache cae del techo (vídeo)

Un incidente inesperado y divertido ocurrió en la Terminal A del Aeropuerto LaGuardia en la ciudad de Nueva York. Una placa del techo cerca del mostrador de registro de la aerolínea Spirit Airlines se abrió repentinamente y un mapache cayó al suelo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al aterrorizado mapache colgado de los cables eléctricos durante unos segundos antes de caer al suelo. Su inesperada aparición causó un verdadero revuelo en el aeropuerto. Pasajeros y empleados huyeron en diferentes direcciones entre gritos.

A pesar de ello, algunos pasajeros se tomaron la situación con humor después del suceso. Según dijeron, el mapache al menos aportó un ambiente entretenido a la aburrida espera de los vuelos.

Nadie resultó herido como consecuencia del incidente. El mapache también sobrevivió y fue capturado de forma segura en poco tiempo por los servicios de control de animales salvajes.

La administración del aeropuerto se limitó a llamar a los servicios especiales tras el suceso. No se ofrecieron descuentos, compensaciones ni otros beneficios a los pasajeros.

Por el momento se desconoce cómo el mapache logró meterse en la parte del techo del edificio del aeropuerto. Los expertos están investigando las causas de esto y tomando las medidas necesarias para evitar que situaciones tan inesperadas se repitan en el futuro.

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