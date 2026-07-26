Alarma de 213 millones en el Al-Nassr: ¿se paralizan los fichajes?

Cristiano Ronaldo y las grandes ambiciones del Al-Nassr se encuentran bajo una fuerte presión financiera. La prensa saudí informa que los compromisos del club han superado los 800 millones de riyales —unos 213 millones de dólares—, lo que ha dejado prácticamente congelado el mercado de fichajes estival.

Ahora se discuten tres medidas drásticas para salvar al club. Entre ellas se barajan la limitación de los poderes de la directiva y la venta de una parte del Al-Nassr a un nuevo inversor.

¿De dónde surgió la deuda?

Según informes basados en el medio saudí Al-Riyadiah, las obligaciones financieras del Al-Nassr han superado los 800 millones de riyales. Se dice que la mayor parte de esta cifra está relacionada con decisiones financieras y de fichajes adoptadas la temporada pasada.

Cabe destacar que no se trata del informe de auditoría oficial publicado por el club, sino de información mediática basada en fuentes. No obstante, la gravedad de la situación también se refleja en las dificultades que tiene el Al-Nassr para inscribir nuevos futbolistas.

Se ha indicado que el club solo podrá realizar un nuevo fichaje si logra recaudar fondos suficientes a través de sus propios ingresos comerciales.

A pesar de que el Al-Nassr había alcanzado un acuerdo preliminar con el centrocampista del Mallorca Samu Costa, se informó que no pudo concretar el traspaso debido a restricciones financieras.

250 millones de euros gastados en dos años

Los datos de Transfermarkt muestran cuán costosa ha sido la política de fichajes del club.

En la temporada 2024/25, el Al-Nassr:

gastó 140,35 millones de euros en nuevos jugadores;

obtuvo 20,12 millones de euros por venta de futbolistas;

registró un déficit de 120,23 millones de euros en el balance de fichajes.

Y en la temporada 2025/26:

los gastos en fichajes ascendieron a 110,47 millones de euros;

los ingresos por ventas de jugadores fueron de 14,4 millones de euros;

el saldo negativo se situó en 96,08 millones de euros.

Por lo tanto, en las últimas dos temporadas el club ha gastado cerca de 250,8 millones de euros, ingresando apenas unos 34,5 millones en ventas. La pérdida neta en fichajes supera así los 216 millones de euros.

Se preparan tres planes para salvar al club

Según los informes, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí , que posee el 75 por ciento de las acciones del Al-Nassr, está estudiando tres vías para tomar el control de la situación.

La primera medida es limitar algunas facultades financieras de la actual directiva ejecutiva. Esta decisión reducirá temporalmente la capacidad del club para firmar nuevos contratos.

La segunda vía es la contratación de empresas de asesoramiento financiero, comercial y jurídico. Estas deben elaborar un plan para aumentar los ingresos del club, recortar gastos y reducir las deudas en el plazo establecido.

La tercera y más drástica opción consiste en vender una parte de las acciones del club a un inversor. Se ha informado que el Fondo de Inversión Pública está estudiando dos ofertas serias para la compra del Al-Nassr, prefiriendo una privatización parcial antes que total.

¿Es el salario de Ronaldo realmente de 245 millones de dólares?

Cristiano Ronaldoy las cifras exactas de su contrato no han sido totalmente reveladas por el Al-Nassr. Por lo tanto, que su sueldo anual sea de 245 millones de dólares no es un dato confirmado oficialmente.

Según los cálculos de Bloomberg citados por Reuters, los ingresos anuales previos del delantero portugués ascendían a 177 millones de libras esterlinas, aproximadamente 237,5 millones de dólares. Se indicó que a esto se suman por separado primas y una posible participación del 15% en el club. El valor total de su nuevo contrato firmado en 2025 se ha estimado en más de 400 millones de dólares.

Por esta razón, la cifra de 245 millones de dólares podría ser cercana a la realidad, pero es más correcto presentarla como un paquete financiero estimado.

Ronaldo no representa solo un gran gasto para el club. También ha aportado al Al-Nassr una audiencia internacional, patrocinadores, venta de camisetas y atención comercial. El problema es que estas oportunidades aún no se han transformado en ingresos estables que cubran por completo los ingentes gastos del club.

Deudas pasadas saldadas, pero aparecen nuevos compromisos

En diciembre de 2024, el Al-Nassr había anunciado el cierre de 14 casos financieros pendientes desde 2018, eliminando deudas históricas por valor de 300 millones de riyals.

También se informó que en 2025 el club obtuvo 556 millones de riyals en ingresos sin subvenciones estatales. Sin embargo, los posteriores fichajes de peso, los salarios de los jugadores y las obligaciones contractuales volvieron a situar los gastos por encima de los ingresos.

En este escenario, el problema no es la falta total de dinero, sino la ruptura del equilibrio entre el capital entrante y los compromisos adquiridos.

¿Ya no se realizarán los refuerzos que exigía Ronaldo?

Previamente habían circulado informaciones de que Ronaldo estaba descontento con la política de fichajes del Al-Nassr y con el menor nivel de refuerzos en comparación con sus principales rivales. En febrero de 2026, en medio del descontento con la directiva, quedó fuera de la convocatoria en algunos encuentros.

Pero bajo las actuales restricciones financieras, fichar a nuevos futbolistas estelares será aún más difícil. Es posible que el club primero deba:

reestructurar sus deudas;

conseguir nuevos ingresos comerciales;

atraer a un inversor;

o vender a algunos jugadores de la plantilla.

¿Qué le depara el futuro al Al-Nassr?

La situación actual no significa que el club esté en bancarrota. El Al-Nassr cuenta con una fuerte marca comercial, millones de aficionados y el respaldo del Fondo de Inversión Pública.

Sin embargo, si los informes sobre los compromisos de 800 millones de riyals son ciertos, el club no podrá realizar fichajes sin restricciones como antes. Si no se encuentra un nuevo inversor o los ingresos no aumentan drásticamente, el Al-Nassr se verá obligado a recortar gastos y replantearse sus planes deportivos.

Ronaldo dio a conocer al club en todo el mundo. Ahora comienza la prueba de fuego: ¿conseguirá el Al-Nassr transformar esa popularidad en un negocio sostenible o el proyecto estelar se encogerá bajo la presión de las deudas?