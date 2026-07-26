Rusia insinúa a Ucrania, y Tokáyev señala otro camino...

Los esfuerzos diplomáticos sobre la guerra ruso-ucraniana han comenzado a activarse nuevamente. El Kremlin afirma que Kyiv conoce bien las condiciones avanzadas por Moscú, mientras que el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, propuso congelar las hostilidades y reanudar las negociaciones en un nuevo formato.

En ese momento, se difundieron informes de que Estados Unidos y Ucrania estaban discutiendo la idea de un cese mutuo de los ataques aéreos. Sin embargo, Moscú aún no se apresura a evaluar esta iniciativa.

Peskov: Las propuestas de Rusia son conocidas por Kyiv

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, subrayó que Vladímir Putin ya había expuesto anteriormente las condiciones que Moscú exige para poner fin a la guerra en Ucrania.

Según él, Kyiv sabe cuál debe ser el próximo paso. Cualquier nueva iniciativa que pueda presentarse a Rusia será evaluada en función de qué tan bien se adapte a los intereses de Moscú.

Según la postura del Kremlin, la puerta de las negociaciones no está cerrada, pero Rusia no ha manifestado su disposición a renunciar a sus demandas fundamentales.

Moscú exige la retirada de las tropas ucranianas de las cuatro regiones que Rusia ha declarado como su territorio y la renuncia de Kyiv a su plan de unirse a la OTAN. Ucrania rechaza estas condiciones y las evalúa como una exigencia de capitulación de hecho.

Las «dos señales diferentes» en la política de Trump

Peskov Donald Trumptambién afirmó que hay aspectos en la política del presidente de EE. UU. hacia Ucrania que Moscú considera poco claros.

Por un lado, Washington expresa su disposición a terminar la guerra mediante negociaciones. Por otro lado, Estados Unidos sigue suministrando armas a Ucrania.

El Kremlin no considera estas dos direcciones como mutuamente excluyentes. No obstante, Peskov indicó que Rusia mantiene canales de comunicación con los negociadores estadounidenses y está dispuesta a considerar nuevas propuestas.

¿Existe un plan para detener los ataques aéreos?

Según una fuente de Reuters, representantes de Ucrania y EE. UU. discutieron una propuesta para detener los ataques aéreos que podría presentarse a Rusia.

Si tal acuerdo se materializa, las partes podrían detener temporalmente los ataques con drones y misiles contra las ciudades y objetos estratégicos de la otra parte.

Sin embargo, Peskov no confirmó estos informes. Dijo que los datos por ahora solo han circulado en los medios de comunicación y calificó de prematuro reaccionar antes de que se presente una iniciativa oficial.

Por esta razón, por ahora se trata de:

no de un acuerdo preparado;

de una iniciativa potencial en discusión;

de una propuesta que no ha sido presentada oficialmente a Rusia.

Tokáyev propuso la «Fórmula de Estambul 2.0»

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, también se sumó a las discusiones diplomáticas. En un evento en Omsk en el que participó junto a Vladímir Putin, propuso congelar primero la guerra en Ucrania y luego volver a las negociaciones políticas.

Tokáyev calificó este enfoque de «Fórmula de Estambul 2.0». Se refería a una forma actualizada de las negociaciones celebradas en Turquía en 2022 y 2025, que no condujeron a un acuerdo de paz final.

Según el líder kazajo, es necesario ante todo detener las hostilidades y elaborar garantías de seguridad para las partes. Por su parte, Putin dijo que le explicaría por separado a Tokáyev la postura de Rusia sobre Ucrania.

¿Dónde difieren las posturas de las partes?

Parte Enfoque principal Rusia Afirma su disposición a negociar, pero exige que se tengan en cuenta sus condiciones Ucrania Exige garantías de seguridad y el mantenimiento de la soberanía EE. UU. Continúa la ayuda militar mientras busca una solución diplomática Kazajistán Propone congelar la guerra y reanudar las negociaciones de Estambul en un nuevo formato

El problema es que Moscú quiere llevar a cabo las negociaciones sobre la base de la situación actual en el frente y sus demandas territoriales. Kyiv, en cambio, rechaza reconocer las tierras tomadas por la fuerza como pertenecientes a Rusia.

La declaración del Kremlin sobre los ataques

Peskov también dijo que el ejército ruso continúa los ataques contra objetivos militares en Ucrania «según sea necesario». Afirmó que el objetivo de los ataques de Moscú era reducir el potencial militar de Ucrania y la capacidad de llevar a cabo los ataques que Rusia califica de «acciones terroristas».

Esta es la interpretación oficial de la parte rusa. Ucrania, por su parte, informa que las zonas residenciales y la infraestructura civil también sufren daños en los ataques rusos. Los ataques con misiles y drones rusos en julio causaron víctimas y destrucción en Kyiv, Járkiv y otras ciudades.

¿Se acercan las negociaciones?

Por ahora no ha habido un giro radical. Los canales de comunicación entre Rusia y EE. UU. siguen abiertos, Ucrania discute nuevas iniciativas y Tokáyev propuso la idea de congelar la guerra.

Pero las contradicciones fundamentales no han cambiado:

el destino de los territorios;

las garantías de seguridad de Ucrania;

las relaciones con la OTAN;

las sanciones y el suministro de armas;

el procedimiento de alto el fuego.

La puerta diplomática no está cerrada, pero nadie tiene la llave todavía. La pregunta principal ahora es si las partes suavizarán sus demandas o si las nuevas iniciativas se quedarán en el nivel de meras declaraciones como las anteriores.