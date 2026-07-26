Lanzamiento de la actualización de julio para los Samsung Galaxy A57 y Galaxy A27

Samsung ha comenzado a implementar la actualización de seguridad de julio de 2026 para sus populares smartphones, los modelos Galaxy A57 y Galaxy A27. Según ixbt.com, el nuevo software tiene como objetivo fortalecer la protección de los dispositivos contra diversas vulnerabilidades de seguridad, lo cual representa un paso importante para garantizar la seguridad de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo parche que se está implementando soluciona un total de 57 vulnerabilidades de seguridad identificadas en versiones anteriores de One UI y Android. Los expertos señalan que algunas de estas fallas contenían riesgos de nivel crítico, y su cierre oportuno es de importancia decisiva para la protección de datos personales.

Mercados internacionales y detalles del software

Actualmente, esta actualización se está implementando de forma gradual para los smartphones Galaxy A57 en los mercados internacionales. El nuevo firmware ha salido bajo el número A576BXXS4AZG7 y su tamaño es de aproximadamente 384 MB. Este tamaño permite descargar la actualización en el dispositivo de manera rápida y cómoda.

A su vez, también se ha preparado el software correspondiente para el modelo Galaxy A27. Para los usuarios propietarios de este smartphone, la actualización se lanzó en su primera etapa en Corea del Sur, y su número de firmware se designó como A276KKSS2AZG1. Se espera que en los próximos días Samsung también proporcione este importante parche a los usuarios de otros países.

Planificación de software futuro

Vale la pena señalar que ambos smartphones están incluidos en la lista de dispositivos que en el futuro recibirán la nueva capa One UI 9.0 basada en Android 17. Aunque las fechas exactas de lanzamiento de la próxima gran actualización para estos modelos aún no se han anunciado, Samsung sigue proporcionando regularmente parches de seguridad a sus dispositivos.

Se recomienda a los usuarios verificar la estabilidad de la conexión a internet y asegurarse de que la carga de la batería sea suficiente antes de instalar la actualización. Actualizaciones regulares como estas garantizan el funcionamiento estable de los smartphones y su capacidad para resistir las amenazas de ciberseguridad.