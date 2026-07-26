La actitud hacia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Polonia ha adoptado un tono fuertemente negativo. Una nueva encuesta muestra que más de tres cuartas partes de los participantes evaluaron su gestión de manera crítica, lo que indica que los desacuerdos históricos en las relaciones entre Varsovia y Kiev han vuelto a un primer plano.

Sin embargo, detrás de las cifras hay un detalle importante: la encuesta midió la actitud general hacia sus actividades y no la «confianza» en Zelenski. Asimismo, tampoco sería correcto explicar el resultado únicamente con un conflicto.

Tres de cada cuatro polacos dieron una evaluación negativa

En la encuesta realizada por United Surveys by IBRiS por encargo de Wirtualna Polska, el 75,8 por ciento de los encuestados expresó una actitud negativa hacia las actividades de Zelenski.

Los resultados se distribuyen de la siguiente manera:

41,9 por ciento — totalmente negativo;

33,9 por ciento — más bien negativo;

15,4 por ciento — más bien positivo;

1,5 por ciento — totalmente positivo;

7,3 por ciento — sin una opinión clara.

Por lo tanto, aquellos que evaluaron positivamente a Zelenski representaron un total del 16,9 por ciento.

Valoraciones negativas: 75,8 por ciento. La actitud positiva se quedó en el 16,9 por ciento.

El estudio se llevó a cabo del 10 al 12 de julio de 2026 mediante encuestas por internet y telefónicas, utilizando los métodos CAWI y CATI. Participaron mil ciudadanos adultos en Polonia.

Las opiniones políticas influyeron fuertemente en el resultado

La encuesta también mostró la división política interna en la sociedad polaca. Entre los votantes que apoyan a la coalición gubernamental, las opiniones estaban divididas: el 45 por ciento evaluó a Zelenski positivamente y otro 45 por ciento negativamente.

Entre los partidarios de la oposición, la crítica fue mucho mayor. El 94 por ciento de ellos dio una evaluación negativa al presidente ucraniano, mientras que los que expresaron una actitud positiva representaron apenas el 1 por ciento.

Entre los partidarios de la «Confederación» y la «Confederación de la Corona Polaca», las valoraciones negativas alcanzaron el 97 por ciento. Esto demuestra que la actitud hacia Zelenski está fuertemente ligada no solo a la política ucraniana, sino también a la competencia política interna de Polonia.

La decisión sobre los «héroes de la UPA*» provocó un gran conflicto

Uno de los principales contextos de la aguda reacción en Polonia fue la decisión de Zelenski de otorgar el título honorífico de «héroes de la UPA*» a una unidad militar de las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania.

En Ucrania, la UPA (Ejército Insurgente Ucraniano) se recuerda como una estructura que luchó por la independencia. En Polonia, se asocia con el asesinato de decenas de miles de civiles polacos en Volinia y Galitzia Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. El parlamento polaco ha reconocido estos crímenes como genocidio.

El gobierno polaco exigió la anulación de la decisión, y el Parlamento Europeo criticó este paso como una acción perjudicial para las relaciones de buena vecindad.

Tras el conflicto, el presidente polaco Karol Nawrocki decidió despojar a Zelenski de la condecoración estatal más alta del país, la Orden del Águila Blanca. Esta distinción le había sido concedida a Zelenski en 2023 por el expresidente polaco Andrzej Duda. Nawrocki subrayó al mismo tiempo que esta decisión no significa el cese del apoyo de Polonia a Ucrania frente a la agresión rusa.

Al mismo tiempo, la encuesta en sí no preguntó a los encuestados sobre el motivo exacto de su actitud negativa. Por lo tanto, no es científicamente correcto presentar el resultado del 75,8 por ciento como la consecuencia directa únicamente del conflicto relacionado con la UPA.

También comenzó una batalla legal en torno a cuadros traídos de Ucrania

Paralelamente, la prensa polaca informó sobre un litigio legal en torno a ciertas obras de arte pertenecientes a museos ucranianos.

Tras el ataque a gran escala de Rusia, parte de las valiosas obras de los museos de Leópolis fue trasladada a Polonia por motivos de seguridad. Entre ellas se encuentran dos obras que actualmente se exhiben en el Museo de Pomerania Central en Słupsk:

El «Retrato de Roxelana» de un autor desconocido del siglo XVI;

El «Retrato de un joven» pintado por Aloizy Reichan en 1850.

El valor total de ambas obras se estima en 150 mil zlotys.

Un representante de los herederos del príncipe Andrzej Lubomirski acudió al tribunal de distrito de Słupsk para solicitar la prohibición de sacar los cuadros del territorio polaco hasta que se resuelva el litigio principal de propiedad.

El museo confirmó haber recibido la solicitud judicial el 20 de julio de 2026. Sin embargo, el tribunal aún no ha emitido una decisión final sobre si las obras se quedan en Polonia o no se devuelven a Ucrania. Por lo tanto, la conclusión de que «los cuadros no serán devueltos a Ucrania» es prematura por ahora.

La confianza entre Varsovia y Kiev a prueba

La nueva encuesta muestra una disminución seria en la valoración personal de Zelenski en Polonia. La memoria histórica, la cuestión de los refugiados ucranianos, los desacuerdos económicos y la lucha política interna de Polonia pueden estar influyendo simultáneamente en la actitud pública.

A pesar de ello, Polonia y Ucrania siguen necesitándose mutuamente en el ámbito de la seguridad. La pregunta principal ahora es si ambos países podrán resolver los dolorosos temas históricos sin convertirlos en un enfrentamiento político, o si el clima público negativo también afectará la cooperación estratégica.

¿Quién cree que debería dar el primer paso para restablecer las relaciones entre Polonia y Ucrania?

*- Organización extremista prohibida en el territorio de la Federación de Rusia.