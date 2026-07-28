Cambio para el término «ama de casa»: el príncipe de Dubái propone un nuevo nombre para el estatus de las mujeres

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Cambio para el término «ama de casa»: el príncipe de Dubái propone un nuevo nombre para el estatus de las mujeres

El príncipe de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, propuso un enfoque diferente hacia el trabajo de las mujeres en la familia. Abogó por la iniciativa de utilizar la expresión «forjadora de generaciones» en lugar del término «ama de casa».

En su opinión, la palabra «ama de casa» implica únicamente que la mujer está en el hogar y no revela plenamente el alcance del trabajo que realiza. En realidad, una madre educa a los hijos, les transmite valores y conocimientos, y ocupa uno de los papeles principales en la formación de la futura personalidad.

El jeque Hamdan destacó que el nuevo término ayudaría a valorar de manera más justa el trabajo doméstico de la mujer y su contribución a la crianza de los hijos.

Según los partidarios de la iniciativa, dicho cambio puede servir para un reconocimiento más amplio, a nivel oficial y social, de las tareas domésticas cotidianas y las responsabilidades de la maternidad.

DubáiHamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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