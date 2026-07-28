Polonia exige que Ucrania comparta su tecnología de drones militares y su rica experiencia acumulada. Si Kiev no acepta esta condición, Varsovia amenazó con vender a Bulgaria los cazas MiG-29 cuya entrega a Ucrania estaba planeada.

Zamin.uz Presenta la escandalosa declaración del Ministerio de Defensa de Polonia, las tensiones entre las partes y las verdaderas razones de esta presión política.

1. Cazas a cambio de tecnología de drones: la demanda de Varsovie

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz Wiadomości dijo abiertamente en una entrevista concedida al periódico que Varsovie espera tecnologías de drones modernas de Kiev a cambio de los cazas MiG-29 que podría proporcionar a Ucrania.

El ministro polaco destacó que Ucrania ha creado una industria de drones exitosa e incluso los exporta a países de Oriente Medio. Esto demuestra que las capacidades de producción de drones de Kiev no se limitan a las necesidades del frente y que posee un gran potencial en este ámbito.

De la declaración de Władysław Kosiniak-Kamysz: «Es hora de decir qué esperamos de ellos. Necesitamos sus conocimientos y habilidades en el área donde han tenido éxito. Deben proporcionarnos drones que podamos usar nosotros mismos. Esto no solo tiene un aspecto práctico, sino también simbólico. Y estoy un poco decepcionado de que este aspecto simbólico no se haya materializado».

2. «El tiempo se acaba para Ucrania»: la opción búlgara y los plazos

Según el jefe del departamento de defensa polaco, a Ucrania le quedan pocas semanas para tomar una decisión. Si Kiev no comparte la tecnología de drones, los aviones MiG-29 en buenas condiciones que se están retirando de la fuerza aérea polaca podrían pasar a manos de otro comprador.

El ministro de defensa polaco continúa diciendo: «Ahora todo depende de la parte ucraniana. Nuestra oferta sigue en pie y tenemos aviones MiG que le interesan a Ucrania... Es genial que los búlgaros quieran comprarlos. Si alguien está dispuesto a pagar por ellos, significa que están realmente en buenas condiciones. La primera prioridad es llegar a un acuerdo con Ucrania. Si esto no sucede, que así sea. El tiempo se acaba para Ucrania en este asunto. Se debe tomar una decisión final en las próximas semanas».

Hechos clave sobre la cuestión de los «MiG-29 y drones» entre Polonia y Ucrania

Aspecto / Indicador Detalles Equipo en discusión Cazas soviéticos MiG-29 Principal exigencia de Polonia Tecnologías y experiencia avanzada de drones de Ucrania Capacidad de drones de Ucrania Más allá de la necesidad interna, también se exportan a Oriente Medio Posible comprador alternativo Bulgaria (según la parte polaca) Plazo para tomar una decisión En las próximas semanas Estado de los aviones Aviones en buenas condiciones retirados gradualmente de la Fuerza Aérea de Polonia

3. ¿Plan real o presión táctica?

Según analistas diplomáticos y militares, Bulgaria aún no ha emitido ninguna información oficial o declaración sobre su intención de comprar los MiG-29 a Polonia.

Por lo tanto, los expertos suponen que la mención de Bulgaria por parte de Varsovie es simplemente un medio para impulsar a Kiev a un acuerdo bajo condiciones desfavorables, una presión política y táctica (ultimátum) que podría estar aplicándose.

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Este desacuerdo entre Ucrania y Polonia sobre los drones y la aviación militar podría afectar gravemente la cooperación militar y las relaciones de alianza en la región.

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