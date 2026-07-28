Mercado de fichajes: Los gigantes europeos arruinan los planes del Barcelona

El mercado de fichajes de verano se ha convertido en un verdadero período de prueba para los principales clubes europeos. En el punto de intersección de los intereses de varios equipos de élite, el mercado de fichajes genera un complejo «efecto dominó». Según informa Goal.com, este proceso se caracteriza no solo por una lucha de capacidades financieras, sino también por la alteración de los planes de otros clubes debido a las acciones de los rivales. En el centro de esta lucha se encuentran clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el RB Leipzig, el Manchester United, el Arsenal y el PSG. Así lo informa Goal.com informa .

La feroz competencia en el mercado de fichajes y la situación en torno a los jugadores han cambiado los planes de varios grandes. En particular, aunque el entrenador de los catalanes, Hansi Flick, planeaba reforzar la plantilla del equipo, otros gigantes europeos están causando serios obstáculos al respecto. Cada fracaso o conclusión positiva en la cadena de fichajes afecta directamente la estrategia de otro equipo para la temporada.

El Barcelona y sus principales objetivos en el mercado de fichajes

Según la información de la fuente, cuatro candidatos destacan claramente entre los futbolistas en los que se han fijado los catalanes. La lista está encabezada por Julián Álvarez. Se ha convertido en el principal objetivo de Hansi Flick para cubrir la posición que dejaría vacante una posible salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, el Atlético de Madrid no tiene la intención de dejar ir al jugador y se mantiene firme en las negociaciones.

Si no es posible fichar a Álvarez, Weesnik Aslani se contempla como una segunda opción para el club catalán. Sin embargo, dado que el RB Leipzig también está librando una lucha activa por este jugador, no es fácil cumplir con las condiciones financieras. En cuanto al joven delantero Junior Kroupi, no hay un consenso en la directiva del club; aunque el técnico principal ha dado el visto bueno a su fichaje, sigue siendo la opción menos probable.

El futuro de Ferran Torres y la situación de otros gigantes

El cuarto candidato, Ferran Torres, ha entrado en el último año de su contrato vigente con el Spotify Camp Nou, pero aún no ha firmado un nuevo acuerdo. Su futuro podría depender directamente de si el Barcelona logra o no fichar a Julián Álvarez.

Actualmente, para clubes como el PSG o el Real Madrid, las compras de verano son simplemente una comodidad con el objetivo de reforzar aún más la plantilla en posiciones específicas. Por ejemplo, aunque se ha discutido la probabilidad del fichaje de Rodri por el club blanco, en la plantilla de los Los Blancos jugadores como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga ya cumplen con esa tarea. Esto demuestra que el equilibrio en el mercado de fichajes tiene una importancia diferente para cada club.