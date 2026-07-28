El valor de un socorrista en California salva la vida de un niño

Un incidente ocurrido en las costas de Santa Cruz, en California (EE. UU.), ha emocionado a muchas personas. Debido a una fuerte tormenta, se formaron olas peligrosas de hasta 3 metros de altura en el mar, arrastrando hacia el interior del océano a un niño de 10 años que se bañaba en la playa.

Al percatarse de la situación, un socorrista no lo dudó ni un segundo y se lanzó al agua. A pesar de la fuerte corriente y las altas olas, luchó durante varios minutos para llegar hasta el niño.

Finalmente, el socorrista logró sacar al niño del agua. Según los primeros informes, la vida del pequeño fue salvada y recibió la asistencia médica necesaria.

El video de este suceso se ha vuelto viral en las redes sociales, y los usuarios elogian enormemente el valor y la entrega del socorrista.