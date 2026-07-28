El valor de un socorrista en California salva la vida de un niño

·54·Mundo
El valor de un socorrista en California salva la vida de un niño

Un incidente ocurrido en las costas de Santa Cruz, en California (EE. UU.), ha emocionado a muchas personas. Debido a una fuerte tormenta, se formaron olas peligrosas de hasta 3 metros de altura en el mar, arrastrando hacia el interior del océano a un niño de 10 años que se bañaba en la playa.

Al percatarse de la situación, un socorrista no lo dudó ni un segundo y se lanzó al agua. A pesar de la fuerte corriente y las altas olas, luchó durante varios minutos para llegar hasta el niño.

Finalmente, el socorrista logró sacar al niño del agua. Según los primeros informes, la vida del pequeño fue salvada y recibió la asistencia médica necesaria.

El video de este suceso se ha vuelto viral en las redes sociales, y los usuarios elogian enormemente el valor y la entrega del socorrista.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude JapónUn fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude JapónHoy, 13:24Los esfuerzos de cinco hombres en vano: la acción del gato divierte a todos (video)Los esfuerzos de cinco hombres en vano: la acción del gato divierte a todos (video)Hoy, 13:15Un hombre muere tras saltar desde un segundo piso a una piscina (vídeo)Un hombre muere tras saltar desde un segundo piso a una piscina (vídeo)Hoy, 12:43Polonia impone una condición a Ucrania: de lo contrario, los cazas MiG-29 se venderán a BulgariaPolonia impone una condición a Ucrania: de lo contrario, los cazas MiG-29 se venderán a BulgariaHoy, 12:29El matrimonio de tres hermanas con un mismo hombre genera un intenso debate en redes socialesEl matrimonio de tres hermanas con un mismo hombre genera un intenso debate en redes socialesHoy, 12:29Cambio para el término «ama de casa»: el príncipe de Dubái propone un nuevo nombre para el estatus de las mujeresCambio para el término «ama de casa»: el príncipe de Dubái propone un nuevo nombre para el estatus de las mujeresHoy, 12:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital