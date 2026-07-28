Sean Dyche opinó sobre la táctica de Andoni Iraola

El exentrenador del Everton, Sean Dyche, compartió sus conclusiones interesantes y sinceras sobre el estilo táctico del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola. En su opinión, el estratega español tuvo que renunciar a sus ideas tradicionales para adaptarse a las exigencias de la Premier League y formó un estilo de juego de altísima dinámica y generador de resultados en el Bournemouth. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida al podcast The Good, the Bad and The Football, Sean Dyche elogió el potencial como entrenador de su colega. Andoni Iraola ganó gran atención tras una trayectoria versátil de tres temporadas al frente del Bournemouth. Sin embargo, su etapa en la Premier League comenzó de manera muy difícil.

Según la información de ixbt.com y medios deportivos, Iraola no pudo ganar ninguno de sus primeros nueve partidos en el campeonato. En esta racha desafortunada se incluía una dura derrota por 0-3 sufrida ante el Everton dirigido por Sean Dyche en octubre de 2023.

Cambios tácticos y adaptabilidad

Tras la dura derrota en su visita a Merseyside, Andoni Iraola comprendió rápidamente que sus planes iniciales no funcionaban en el fútbol inglés. Como resultado, decidió cambiar drásticamente su estilo de juego para lograr la permanencia en la liga, y el Bournemouth consiguió su primera victoria al vencer al Burnley por 2-1 en la siguiente jornada.

Sean Dyche destacó especialmente dicha flexibilidad del técnico español. Según sus palabras, Iraola pasó a un estilo de fútbol directo, llevado a cabo a la perfección a través de futbolistas relativamente más sencillos pero con una excelente preparación física.

Al describir el juego del equipo rival, Dyche señaló: « Iraola en realidad practica un fútbol de categorías inferiores llevado a la máxima categoría. Envían el balón hacia adelante constantemente, presionan al rival y lo obligan a rendirse. Esta es la versión más cualitativa y llena de energía de ese estilo ».

La firme decisión del entrenador

El drástico contraste entre los primeros partidos de Iraola y su posterior etapa exitosa dejó una profunda impresión en Sean Dyche. No ocultó su asombro ante la capacidad del técnico español para renunciar a sus propios principios y evaluar la situación con realismo.

« Lo habíamos aplastado por completo en su intento de jugar al estilo español contra el Everton. Pero él entendió que eso no funcionaba y cambió la situación de raíz. La siguiente vez que jugamos contra nosotros, eran un equipo totalmente diferente », añadió el exentrenador.