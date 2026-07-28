Lothar Matthäus advierte a Jamal Musiala

La exleyenda del Bayern Múnich, Lothar Matthäus, ha lanzado una dura advertencia al centrocampista Jamal Musiala de cara a la nueva temporada. Según informa Goal.com, el experto exjugador señaló que el puesto del futbolista en el once titular está en peligro y que ya no hay excusas que valgan, según informa Goal.com informa Goal.com.

Cabe recordar que el talentoso jugador de 23 años sufrió una grave lesión en julio del año pasado durante el partido contra el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes de la FIFA, sufriendo una luxación y rotura en el hueso del tobillo. Tras estar seis meses alejado de los terrenos de juego, el futbolista regresó paulatinamente a principios de 2026.

La competencia se intensifica

En una entrevista concedida a Sky Sport, Lothar Matthäus recalcó que la lesión de Musiala ha quedado atrás y que debe recuperar su mejor forma física. Si Musiala no logra mostrar su antiguo nivel pronto, corre el riesgo de quedarse en el banquillo bajo la dirección del entrenador Vincent Kompany.

La competencia en la línea ofensiva del equipo es más feroz que nunca. En particular, el excelente momento de juego y entendimiento mutuo entre Harry Kane y Serge Gnabry limitan las oportunidades para el resto de los jugadores de la plantilla.

Otros candidatos en la plantilla

En el campo no solo están Kane y Gnabry, sino que futbolistas como Michael Olise y el joven talento Lennart Karl también pueden actuar en la posición de enganche (número 10). Esto reduce casi a cero el margen de error para Musiala y le exige aprovechar cada minuto al máximo.

En opinión de Matthäus, Vincent Kompany logrará encontrar el once óptimo y el equilibrio adecuado a lo largo de la temporada. Aunque Musiala tuvo buenas actuaciones al final de la temporada y en la Copa del Mundo, se le exige trabajar aún más duro para ganarse un lugar en el equipo titular.

Actualmente, el jugador se sometió a un pequeño procedimiento médico en julio para retirarse una placa metálica de la pierna y ha comenzado a recuperar plenamente su condición física en la pretemporada. Musiala tiene como objetivo hacerse con un puesto fijo en el once titular del equipo dirigido por Vincent Kompany.