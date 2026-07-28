Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón

Un fuerte terremoto ocurrió cerca de la isla de Kyushu en Japón. Así lo informaron los medios asiáticos basándose en datos de la Agencia Meteorológica del país.

Se informa que la magnitud del sismo fue de 7,1 . El temblor subterráneo se registró el 28 de julio . El epicentro del terremoto se localizó cerca de la prefectura de Kumamoto , y su foco se detectó a una profundidad de 10 kilómetros bajo la superficie terrestre.

NHK , según la información difundida por el canal de televisión, tras el fuerte temblor, las autoridades competentes del país emitieron una alerta de tsunami . Por este motivo, se recomienda a la población seguir las instrucciones oficiales y tener precaución en las zonas costeras peligrosas.

Hasta el momento no se han proporcionado informes oficiales sobre víctimas, heridos o grandes destrozos a causa del terremoto. Los servicios responsables continúan monitoreando la situación y se espera que se publiquen más detalles.