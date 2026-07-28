Baidu y Lyft comienzan las pruebas de taxis autónomos en Londres

El gigante tecnológico chino Baidu, en asociación con Lyft y su plataforma filiar Freenow, ha comenzado a probar vehículos autónomos en las calles de Londres. Este paso representa un avance importante hacia el lanzamiento de un servicio comercial de robotaxis en el Reino Unido, convirtiendo a la capital británica en un campo de batalla clave para los vehículos autónomos, informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, durante las pruebas iniciadas el martes, se contempla la presencia de operadores humanos dentro del habitáculo para garantizar la seguridad. Este proceso se lleva a cabo casi un año después del acuerdo estratégico firmado entre ambas compañías para introducir en el mercado europeo los robotaxis Apollo Go RT6, diseñados especialmente por Baidu.

Se ha dado a conocer que los automóviles se ofrecerán a los usuarios a través de la aplicación Freenow, que Lyft adquirió en 2025 por aproximadamente 197 millones de dólares. Dicha adquisición le permitió a la empresa estadounidense Lyft asegurar una posición sólida en el mercado europeo de transporte, donde actualmente varias empresas respaldadas por grandes inversores compiten por el liderazgo en el sector de los robotaxis.

Londres se convierte en el escenario principal para el transporte autónomo

Especialmente la ciudad de Londres ya se ha consolidado como el principal campo de pruebas en esta dirección. En abril de este año, Waymo también comenzó a probar sus vehículos autónomos bajo la supervisión de operadores de seguridad. Asimismo, Uber anunció sus planes de lanzar su servicio de robotaxi en Londres este año, junto a Wayve, su socio en IA y tecnologías de conducción autónoma.

En la etapa actual, las empresas operan decenas de vehículos de prueba en el distrito londinense de Brent. Según representantes de Baidu y Freenow by Lyft, se espera que el acceso público a los robotaxis se abra en 2027, dependiendo de las autorizaciones de los organismos reguladores.

Thomas Zimmermann, director de Freenow by Lyft, destacó que cuando el servicio esté plenamente operativo, funcionará como una red híbrida. Es decir, los conductores profesionales de taxis tradicionales y vehículos privados trabajarán junto a los robotaxis, ayudando a garantizar la movilidad de la ciudad.