Baidu y Lyft comienzan las pruebas de taxis autónomos en Londres

·19·Tecnología
Baidu y Lyft comienzan las pruebas de taxis autónomos en Londres

El gigante tecnológico chino Baidu, en asociación con Lyft y su plataforma filiar Freenow, ha comenzado a probar vehículos autónomos en las calles de Londres. Este paso representa un avance importante hacia el lanzamiento de un servicio comercial de robotaxis en el Reino Unido, convirtiendo a la capital británica en un campo de batalla clave para los vehículos autónomos, informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, durante las pruebas iniciadas el martes, se contempla la presencia de operadores humanos dentro del habitáculo para garantizar la seguridad. Este proceso se lleva a cabo casi un año después del acuerdo estratégico firmado entre ambas compañías para introducir en el mercado europeo los robotaxis Apollo Go RT6, diseñados especialmente por Baidu.

Se ha dado a conocer que los automóviles se ofrecerán a los usuarios a través de la aplicación Freenow, que Lyft adquirió en 2025 por aproximadamente 197 millones de dólares. Dicha adquisición le permitió a la empresa estadounidense Lyft asegurar una posición sólida en el mercado europeo de transporte, donde actualmente varias empresas respaldadas por grandes inversores compiten por el liderazgo en el sector de los robotaxis.

Londres se convierte en el escenario principal para el transporte autónomo

Especialmente la ciudad de Londres ya se ha consolidado como el principal campo de pruebas en esta dirección. En abril de este año, Waymo también comenzó a probar sus vehículos autónomos bajo la supervisión de operadores de seguridad. Asimismo, Uber anunció sus planes de lanzar su servicio de robotaxi en Londres este año, junto a Wayve, su socio en IA y tecnologías de conducción autónoma.

En la etapa actual, las empresas operan decenas de vehículos de prueba en el distrito londinense de Brent. Según representantes de Baidu y Freenow by Lyft, se espera que el acceso público a los robotaxis se abra en 2027, dependiendo de las autorizaciones de los organismos reguladores.

Thomas Zimmermann, director de Freenow by Lyft, destacó que cuando el servicio esté plenamente operativo, funcionará como una red híbrida. Es decir, los conductores profesionales de taxis tradicionales y vehículos privados trabajarán junto a los robotaxis, ayudando a garantizar la movilidad de la ciudad.

RobotaxiBaiduLyftLondresVehículo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo problema de seguridad detectado en los aviones Boeing 737 MAXNuevo problema de seguridad detectado en los aviones Boeing 737 MAXHoy, 13:56HMD revive la legendaria gama Asha con un nuevo smartphoneHMD revive la legendaria gama Asha con un nuevo smartphoneHoy, 13:28Elon Musk prohíbe la destrucción de libros raros para el entrenamiento de la inteligencia artificialElon Musk prohíbe la destrucción de libros raros para el entrenamiento de la inteligencia artificialHoy, 12:55Smartphone Vivo S2: características potentes y doble cámaraSmartphone Vivo S2: características potentes y doble cámaraHoy, 12:21Sam Altman anuncia que la humanidad ha alcanzado la singularidad de la inteligencia artificialSam Altman anuncia que la humanidad ha alcanzado la singularidad de la inteligencia artificialHoy, 11:59La capitalización de SpaceX se desploma bruscamenteLa capitalización de SpaceX se desploma bruscamenteHoy, 11:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño