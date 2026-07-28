Se ha descubierto que algunas empresas que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial compraban masivamente libros raros publicados antes de 2022 para el entrenamiento de modelos, destruyéndolos por completo durante el proceso de digitalización. En un momento en que esta situación ha provocado duras críticas en la opinión pública, el multimillonario Elon Musk ha reaccionado a esta práctica tomando una decisión drástica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, Elon Musk ha dado instrucciones especiales al equipo de SpaceXAI para abandonar la práctica de la destrucción física de libros raros con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial. Él destacó que tal enfoque es una falta de respeto hacia el patrimonio cultural y que la preservación de los originales debe ser una prioridad en el futuro.

El problema de la destrucción masiva de ediciones raras

Recientemente, la demanda de ediciones antiguas con alta calidad de texto y no escritas bajo la influencia de la inteligencia artificial había aumentado drásticamente entre las empresas de tecnología moderna. Con este fin, utilizaron herramientas especiales para comprar libros antiguos al por mayor y emplearon máquinas de escaneo de alta velocidad.

Estos dispositivos estaban diseñados para cortar las cubiertas de los libros y leer las páginas una por una, y al final del proceso, los valiosos originales eran triturados hasta un punto irrecuperable. A través de servicios especiales, incluido ISBNdb, los compradores tenían la oportunidad de encargar hasta un millón de libros manteniendo su identidad en secreto.

La solución alternativa propuesta por Elon Musk

Según el nuevo enfoque propuesto por Elon Musk, las copias digitales necesarias para entrenar la inteligencia artificial se pueden obtener utilizando métodos de escaneo tradicionales sin dañar los libros. Esto no solo garantiza el proceso tecnológico, sino que también garantiza la preservación de los libros originales de importancia histórica y cultural.

En el marco de esta iniciativa, todas las copias originales se conservarán cuidadosamente en bibliotecas especiales. Según los expertos, este enfoque sirve como un paso importante para mantener el equilibrio entre el progreso tecnológico moderno y la preservación del patrimonio cultural.