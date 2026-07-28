Un hombre muere tras saltar desde un segundo piso a una piscina (vídeo)

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Un hombre muere tras saltar desde un segundo piso a una piscina (vídeo)

Según los informes de prensa, un accidente ocurrido en un país de Oriente Medio terminó en tragedia. Un hombre saltó a una piscina desde la altura de un segundo piso, pero sufrió graves lesiones a consecuencia del salto.

Testigos presenciales afirman que tras el incidente los médicos llegaron rápidamente al lugar y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos informaron que presentaba lesiones graves en la columna vertebral, la cabeza y los órganos internos.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, no fue posible salvarle la vida al hombre. Falleció en el hospital a causa de las graves heridas recibidas.

Los especialistas por su parte, recuerdan que saltar desde las alturas a piscinas o masas de agua puede representar un grave peligro para la vida y llaman a evitar tales actos imprudentes.

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