El matrimonio de tres hermanas con un mismo hombre genera un intenso debate en redes sociales

La decisión de Santosh (18 años), Savitri (19 años) y Saroj (20 años) de casarse con un mismo hombre, Vikas, ha provocado intensos debates entre los usuarios de internet. Así lo informó "Kantri.az" basándose en la publicación "Ekspress".

Se informa que las hermanas trabajan juntas y crean diversos videos para redes sociales. Vikas trabajaba como su camarógrafo. Las jóvenes afirmaron que no querían separarse tras el matrimonio, ya que han vivido juntas desde la infancia.

Saroj destacó que todas son mayores de edad y tomaron la decisión por voluntad propia. Según ella, las hermanas llevaban muy mal la idea de separarse y por eso eligieron esta forma de permanecer juntas.

Vikas también declaró que mantenía una relación cercana con las tres jóvenes y que aceptó esta decisión al saber lo unidas que estaban.

Sin embargo, Anurag Pandey, abogado del tribunal de Allahabad, señaló que este matrimonio no es reconocido por las leyes de la India. Afirmó que, según el derecho hindú, un hombre no puede contraer matrimonio legal con varias mujeres al mismo tiempo.