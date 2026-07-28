HMD revive la legendaria gama Asha con un nuevo smartphone

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HMD revive la legendaria gama Asha con un nuevo smartphone

La conocida marca HMD se está preparando para presentar el nuevo smartphone Asha 305, recordando su pasado glorioso en el mercado de la telefonía móvil. Las imágenes de la caja de embalaje del dispositivo han aparecido en la red, revelando las principales características técnicas del gadget. Se espera que el regreso de este modelo intensifique la competencia en el segmento de dispositivos económicos y sencillos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, uno de கட los aspectos más interesantes del nuevo smartphone es su sistema operativo. El dispositivo funciona en una nueva plataforma de software llamada Pulse OS. Por ahora, la información oficial sobre este sistema es muy escasa, pero los expertos suponen que podría ser un nuevo software basado en una versión modificada de Android.

Especificaciones técnicas y características

Basado en la información del embalaje, el HMD Asha 305 tendrá dimensiones compactas y cómodas de usar. El cuerpo del smartphone mide 147 × 71,5 × 10,2 mm y se ofrecerá a los compradores en opciones de color negro y verde. Se espera que el modelo se produzca con un diseño en colores negro y verde.

El dispositivo estará equipado con una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 854 × 480 píxeles. Aunque la calidad de imagen no es extremadamente alta, una pantalla de este tipo se considera suficiente para las tareas cotidianas simples. Asimismo, el smartphone contará con cámaras frontal y principal de 2 megapíxeles cada una. Aunque esto parezca modesto en comparación con los flagships modernos, es adecuado para las necesidades básicas.

Rendimiento y batería

La parte de hardware se basa en el procesador Unisoc T137. Este chip garantiza el funcionamiento estable del dispositivo. Además, el smartphone estará equipado con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno (memoria flash). A pesar de su pequeña capacidad, habrá suficiente espacio para los archivos y aplicaciones necesarios.

Para el suministro de energía, se ha elegido una batería con una capacidad de 2500 mAh, que admite una potencia de carga de 5 W. Se espera que la autonomía de la batería sea buena en relación con la pantalla compacta del dispositivo. Como comodidades adicionales, se mencionan la presencia de un conector de audio de 3,5 mm y el modo de punto de acceso Wi-Fi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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