Marc Cucurella se despide del Chelsea

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Marc Cucurella se despide del Chelsea

En un emotivo vídeo de despedida dirigido a los aficionados del Chelsea, el experimentado defensa español Marc Cucurella destacó que la ciudad de Londres siempre será su hogar. Con este traspaso, el jugador se prepara para abrir una nueva página en su carrera y unirse a las filas del Real Madrid, informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, el lateral izquierdo de 28 años dejó Stamford Bridge en junio para fichar por el club blanco por 52 millones de libras esterlinas. Sin embargo, fue más de un mes después del anuncio oficial del traspaso cuando el jugador publicó su emotivo videomensaje en las redes sociales.

La etapa en Londres y el camino recorrido

Desde su llegada al Chelsea procedente del Brighton en 2022, Marc Cucurella ha disputado 115 partidos en la Premier League. Aunque afrontó dificultades iniciales durante sus cuatro temporadas en el club londinense, se convirtió en un jugador fundamental del equipo gracias a su arduo trabajo.

En sus cuentas de redes sociales, el defensa recordó su paso por el oeste de Londres y reconoció que los títulos de la UEFA Conference League 2024-25 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 fueron los momentos más brillantes de su carrera.

Nuevo desafío y futuro

El acuerdo de traspaso se cerró a mediados de junio, cuando el jugador se proclamaba campeón con la selección de España en el Mundial disputado en Norteamérica. Tras su victoria en la Copa del Mundo, se le concedieron vacaciones adicionales y ahora se prepara para incorporarse a la plantilla del Real Madrid bajo las órdenes del técnico español José Mourinho.

En su discurso de despedida, el futbolista subrayó especialmente que las altas exigencias y la presión en el club contribuyeron enormemente a formarle como un profesional maduro. Afirmó que nunca olvidará las canciones dedicadas a él en el estadio, las noches mágicas y el cariño mostrado por la afición.

De este modo, la etapa de Cucurella en el Chelsea ha llegado a su fin. Ahora tiene como objetivo continuar su carrera en la capital española y alcanzar nuevas metas con los blancos.

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