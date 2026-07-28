¡La selección de Uzbekistán se enfrentará a Corea del Sur!

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¡La selección de Uzbekistán se enfrentará a Corea del Sur!

En el marco de las próximas fechas FIFA, la selección nacional de Uzbekistán disputará un partido amistoso contra una de las selecciones más fuertes y prestigiosas de Asia: Corea del Sur.

Zamin.uz Basándose en el comunicado oficial de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), Zamin.uz presenta los detalles de este emocionante encuentro y los planes de preparación de nuestra selección.

1. Partido de visitante el 6 octubre y fechas FIFA

Según la información de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, nuestra selección nacional dirigida por Fabio Cannavaro se medirá el 6 de octubre como visitante ante la selección de Corea del Sur .

Este importante duelo se organiza dentro de las fechas FIFA oficiales (Ventana Internacional de la FIFA), lo que permitirá a ambos combinados convocar a sus mejores futbolistas y legionarios.

Del comunicado oficial de la UFA:

« La selección nacional de Uzbekistán bajo la dirección de Fabio Cannavaro jugará un partido amistoso de visitante contra Corea del Sur el 6 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el marco de las fechas FIFA. »

Datos clave sobre el partido Uzbekistán - Corea del Sur

Indicador / Aspecto

Detalles

Rivales

Corea del Sur - Uzbekistán

Fecha del partido

6 de octubre

Estatus

Partido amistoso internacional (Fechas FIFA)

Sede

Corea del Sur (Como visitante)

Director técnico

Fabio Cannavaro

Objetivo principal

Preparación para la Copa Asiática 2027

2. Preparación para la Copa Asiática 2027 y nuevos rivales de fogueo

A modo de información, la selección nacional de Uzbekistán participará en la Copa Asiática 2027 y actualmente se está preparando seriamente para el torneo continental.

En las fechas FIFA de octubre, los pupilos de Cannavaro no se limitarán únicamente a Corea del Sur. Nuestro equipo tiene previsto disputar varios partidos amistosos más durante esta concentración. La UFA dará información adicional sobre los nuevos rivales dentro de la preparación para el torneo.

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Este partido como visitante ante una potencia asiática será una gran prueba y una valiosa experiencia para nuestra selección y para Fabio Cannavaro.

¡Envía inmediatamente este apasionante artículo a tus amigos, colegas y grupos de hinchas de nuestra selección!

¿Crees que la selección de Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro podrá vencer a Corea del Sur a domicilio? ¡Deja tus pronósticos y opiniones en los comentarios!

UzbekistánCorea del SurFabio CannavaroFIFAAsociación de Fútbol de Uzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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