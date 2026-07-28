Oficial: ¡Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia!

Leyenda del fútbol mundial y de la historia del deporte francés, Zinedine Zidane ha sido nombrado oficialmente nuevo seleccionador de la selección nacional de Francia. Así lo anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en su sitio web oficial.

Zamin.uz presenta los detalles del nuevo cargo del legendario técnico, los pormenores del contrato y el inicio de una nueva era para la selección francesa.

1. La leyenda que reemplaza a Deschamps: un contrato estratégico de 4 años

Zinedine Zidane sucede a su compatriota y excompañero Didier Deschamps en el cargo de seleccionador de Francia.

Como se informó anteriormente, el contrato laboral de Zidane con la selección nacional está hasta la Copa Mundial 2030, es decir, por un periodo de 4 años .

Del comunicado oficial de la Federación Francesa de Fútbol: «Zinedine Zidane ha sido nombrado seleccionador de la selección nacional de Francia. Se ha firmado un contrato de 4 años que se extiende hasta el final de la Copa Mundial 2030.»

2. Récords en el Real Madrid y una experiencia fenomenal como técnico

Zinedine Zidane no solo es un jugador grandioso, sino también reconocido como uno de los entrenadores más exitosos de nuestra era.

Como entrenador del Real Madrid, se convirtió en el primer y único técnico en la historia del fútbol en ganar tres Champions League consecutivas . Su genio táctico y su capacidad para gestionar plantillas estelares estarán ahora al servicio de la selección francesa.

Datos clave sobre Zinedine Zidane y la selección de Francia

Aspecto / Indicador Detalles Nuevo seleccionador Zinedine Zidane Entrenador reemplazado Didier Deschamps Duración del contrato 4 años (hasta el final del Mundial 2030) Logro principal (como entrenador) 3 Champions League consecutivas con el Real Madrid Último resultado de la selección 4º puesto en el Mundial (derrota en semifinales ante España y en el partido por el 3er puesto ante Inglaterra)

3. Resultados de Francia en el Mundial y nuevos objetivos

Como recordatorio, la selección francesa alcanzó las semifinales en la última Copa Mundial, perdiendo ante el futuro campeón, España. En el intenso partido por el tercer puesto, los franceses cayeron ante Inglaterra, terminando la competición en el 4º lugar .

La misión principal de Zinedine Zidane es reestructurar el equipo, integrar nuevos talentos y devolver a Francia a la cima del fútbol mundial.

La llegada de Zinedine Zidane a la selección de Francia marca el inicio de una era nueva y emocionante en el fútbol internacional.

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