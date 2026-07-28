Trump pone a Netanyahu «en su lugar»: EE. UU. está listo para vender aviones F-35 a Turquía

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Trump pone a Netanyahu «en su lugar»: EE. UU. está listo para vender aviones F-35 a Turquía

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó tajantemente las objeciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Turquía y la cooperación militar. A pesar de la oposición de Tel Aviv, el líder estadounidense insinuó que considera prioritaria la alianza con Ankara y que está listo para suministrar aviones de combate F-35 a Turquía.

Zamin.uz presenta los detalles de esta explosiva situación geopolítica entre Washington, Ankara y Tel Aviv, basándose en informes de medios extranjeros.

1. «Nadie puede decirme qué vender»: la impactante declaración de Trump

El líder estadounidense afirmó que no le preocupa en absoluto la oposición de Israel a la entrega de tecnología militar avanzada a Ankara, en particular los aviones de combate furtivos de quinta generación F-35. Ante la pregunta sobre la postura de Netanyahu al respecto, Trump respondió de manera muy directa y abierta.

De la declaración de Donald Trump:

«Miren, Turquía ha sido un aliado maravilloso para mí. Creo que él (Recep Tayyip Erdoğan) ha hecho un muy buen trabajo. ¡Nadie puede decirme qué debemos vender y qué no debemos vender!»

Y no soy (de Benjamín Netanyahu) un gran fan de Bibi.»

Trump también reconoció especialmente al «poderoso ejército» de Turquía, destacando el «inmenso poder militar» y la importancia geopolítica que Ankara ofrece a Estados Unidos.

2. La respuesta de rechazo de Netanyahu y la declaración de Hakan Fidan

En preparación para su visita a Washington, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó a su gabinete que no aceptará la exigencia estadounidense de retirar las tropas de la Franja de Gaza, Siria y el Líbano. El líder israelí expresó su disposición a defender firmemente su postura en este asunto.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en una entrevista con los medios, expresó su confianza en que Ankara no enfrentará ningún problema para recibir los aviones F-35 por los cuales ya había pagado.

  • Bloqueo del Congreso: Fidan recordó que el acuerdo comercial fue bloqueado anteriormente por el Congreso de EE. UU., pero que la administración Trump planea eliminar este obstáculo.

  • Esperanzas futuras: La parte turca espera que pronto se eliminen todas las barreras legales y políticas.

Indicadores de la confrontación geopolítica entre EE. UU., Israel y Turquía

Aspecto / Indicador

Detalles

Tema principal de discusión

Venta de aviones de combate de quinta generación F-35 a Turquía

Postura de Donald Trump

Turquía es un aliado fuerte e importante, la objeción de Israel no se toma en cuenta

Postura de Benjamín Netanyahu

En contra de dar armas avanzadas a Ankara, rechaza la demanda de retirar tropas

Declaración de Hakan Fidan

Turquía confía en que se eliminarán todos los obstáculos para la obtención de los F-35

Estado de las relaciones

Washington y Ankara se acercan, crece la tensión entre Tel Aviv y Washington

El equilibrio de poder en Oriente Medio y el nuevo rumbo de política exterior de EE. UU. están afectando significativamente el sistema de seguridad global.

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¿Crees que Donald Trump podrá completar la entrega de los aviones F-35 a Turquía a pesar de las objeciones de Israel? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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