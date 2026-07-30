Karim Adeyemi afirma que no teme la competencia con Lamine Yamal

·103·Deportes
Karim Adeyemi afirma que no teme la competencia con Lamine Yamal

El delantero Karim Adeyemi, fichado por el club catalán FC Barcelona, declaró que no teme competir con la estrella Lamine Yamal por un puesto en el once titular. Tras su llegada procedente del Borussia Dortmund, el jugador alemán habló sobre sus expectativas de cara a la nueva temporada y su relación con el entrenador Hansi Flick, según informa Goal.com .

De acuerdo con Mundo Deportivo, en una entrevista concedida durante la concentración de pretemporada del FC Barcelona en Saint George's Park, el delantero de 24 años señaló que se está adaptando rápidamente a las condiciones del club catalán. Según sus palabras, la dura competencia en el equipo no le asusta, sino que refuerza su confianza.

La llamada de Hansi Flick fue el factor decisivo del traspaso

Al repasar cómo se gestó su fichaje, Karim Adeyemi destacó que una sola llamada telefónica del entrenador Hansi Flick fue suficiente para concretar su paso al club de sus sueños. Se sabe que existe un alto nivel de confianza mutua entre el técnico y el futbolista, quienes ya habían trabajado juntos en la selección de Alemania.

Según el jugador, Flick no necesitó hacer un gran esfuerzo para convencerlo. Simplemente llamó para preguntarle si quería venir a Cataluña, y Adeyemi señaló que no lo dudó ni un segundo cuando recibió la oferta del club más grande del mundo.

La competencia con Lamine Yamal y las funciones en el campo

Ante la pregunta sobre la competencia en las bandas con la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, Karim Adeyemi respondió de forma firme y abierta. Afirmó que no le teme a ningún futbolista y confía plenamente en que, si logra mostrar su mejor nivel, tendrá oportunidades de jugar.

Se espera que este fichaje amplíe las opciones ofensivas del FC Barcelona y aumente la competencia interna. La incorporación de este delantero por petición de Hansi Flick incrementará sin duda las variantes tácticas en los próximos partidos.

Karim AdeyemiLamine YamalHansi FlickFC BarcelonaBorussia Dortmund
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian BrandtEl Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian BrandtHoy, 12:34Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Hoy, 12:19Phil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityPhil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityHoy, 12:10Fiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporFiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporHoy, 12:03Cristian Chivu elogia el fichaje de John StonesCristian Chivu elogia el fichaje de John StonesHoy, 11:56La FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederLa FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederHoy, 11:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»