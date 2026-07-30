Karim Adeyemi afirma que no teme la competencia con Lamine Yamal

El delantero Karim Adeyemi, fichado por el club catalán FC Barcelona, declaró que no teme competir con la estrella Lamine Yamal por un puesto en el once titular. Tras su llegada procedente del Borussia Dortmund, el jugador alemán habló sobre sus expectativas de cara a la nueva temporada y su relación con el entrenador Hansi Flick, según informa Goal.com .

De acuerdo con Mundo Deportivo, en una entrevista concedida durante la concentración de pretemporada del FC Barcelona en Saint George's Park, el delantero de 24 años señaló que se está adaptando rápidamente a las condiciones del club catalán. Según sus palabras, la dura competencia en el equipo no le asusta, sino que refuerza su confianza.

La llamada de Hansi Flick fue el factor decisivo del traspaso

Al repasar cómo se gestó su fichaje, Karim Adeyemi destacó que una sola llamada telefónica del entrenador Hansi Flick fue suficiente para concretar su paso al club de sus sueños. Se sabe que existe un alto nivel de confianza mutua entre el técnico y el futbolista, quienes ya habían trabajado juntos en la selección de Alemania.

Según el jugador, Flick no necesitó hacer un gran esfuerzo para convencerlo. Simplemente llamó para preguntarle si quería venir a Cataluña, y Adeyemi señaló que no lo dudó ni un segundo cuando recibió la oferta del club más grande del mundo.

La competencia con Lamine Yamal y las funciones en el campo

Ante la pregunta sobre la competencia en las bandas con la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, Karim Adeyemi respondió de forma firme y abierta. Afirmó que no le teme a ningún futbolista y confía plenamente en que, si logra mostrar su mejor nivel, tendrá oportunidades de jugar.

Se espera que este fichaje amplíe las opciones ofensivas del FC Barcelona y aumente la competencia interna. La incorporación de este delantero por petición de Hansi Flick incrementará sin duda las variantes tácticas en los próximos partidos.