John Stones llega a Milán: el defensa inglés se une al Inter

El experimentado defensa de la selección inglesa, John Stones, ha aterrizado en Italia y se prepara para fichar por el Inter, vigente campeón de la Serie A. Convertido en agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester City, el jugador de 32 años llegó a Milán, donde fue recibido por periodistas y aficionados. Según informa Sky Italia, se espera que el futbolista pase hoy mismo el reconocimiento médico y obtenga su certificado de aptitud deportiva del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI). Así lo informa Goal.com.

Tras una década repleta de éxitos en el Etihad Stadium, John Stones se dispone a abrir un nuevo capítulo en su carrera. Al hablar sobre este nuevo reto en el campeonato italiano, el jugador no ocultó su felicidad. "Estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias. Nos vemos pronto, ciao", comentó brevemente el defensa tras su llegada a San Siro.

Términos del contrato y la importancia del experimentado defensa

Una vez completados todos los trámites, se espera que John Stones firme un contrato de dos años con un salario de 4 millones de euros por temporada. Este fichaje es visto como un paso crucial por el entrenador del Inter, Cristian Chivu, para reforzar la línea defensiva. La directiva del club confía en jugadores con gran experiencia internacional precisamente para defender con éxito el Scudetto.

Durante sus años en el Manchester City, John Stones conquistó un total de 20 grandes trofeos, entre ellos seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones. Se espera que aportar esta mentalidad ganadora a la defensa de Chivu sea de gran beneficio para el equipo. Sin embargo, la actividad del club en el mercado de fichajes no se detiene ahí.

Próximos planes en el mercado de fichajes e historial de lesiones

El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, confirmó que se están manteniendo negociaciones con el capitán del Tottenham, Cristian Romero. Si Benjamin Pavard abandonara el equipo en la ventana de fichajes de verano, el conjunto milanés podría incorporar tanto a John Stones como al campeón del mundo argentino de 2022. Asimismo, se informa que Djed Spence ha sido señalado como un objetivo prioritario para reforzar los laterales.

Cabe destacar que la temporada 2025/26 fue complicada para John Stones debido a problemas físicos. Las lesiones en el muslo y la pantorrilla le permitieron disputar únicamente 18 partidos en todas las competiciones. A pesar de ello, jugó cinco encuentros con la selección de Inglaterra en el Mundial, contribuyendo a la consecución del tercer puesto. Los servicios médicos del Inter prestarán especial atención a su estado físico en la revisión de hoy, confiando en que este nuevo entorno le ayude a dejar atrás las lesiones.