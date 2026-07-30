Los estudiantes de las universidades rusas se conectan a la aplicación de mensajería Max al ingresar

En Rusia, los estudiantes de primer año admitidos en instituciones de educación superior acceden a los servicios digitales oficiales y al entorno educativo del país desde el inicio de las clases. Según informa el portal Ixbt.com, los nuevos alumnos ahora tendrán la posibilidad de conectarse automáticamente a los chats de estudio de su universidad, canales oficiales y chat-bots especiales en la aplicación de mensajería Max. Esta novedad tiene como objetivo simplificar las comunicaciones entre las instituciones educativas y los jóvenes desde los primeros días. Así lo informa Ixbt.com que lo transmite.

Se especifica que el proceso de incorporación de los estudiantes a grupos especiales se realiza a través del portal de servicios estatales. Una vez confirmada oficialmente la admisión del aspirante a la universidad, se envía una notificación especial a su gabinete personal invitándole a unirse a los grupos de estudio oficiales en la aplicación de mensajería Max. Esto garantiza que cada estudiante reciba a tiempo y sin ninguna dificultad su horario de clases, anuncios y otra información importante.

Entorno educativo digital e indicadores de la plataforma

Según los datos del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia, este enfoque lleva la interacción entre las universidades y los estudiantes a un nivel cualitativamente nuevo. Hoy en día, las capacidades de esta plataforma son utilizadas activamente por las universidades. En particular, las instituciones la emplean en los procesos de admisión, la vida estudiantil y la organización del proceso educativo diario.

Basándose en las cifras proporcionadas por los desarrolladores de la plataforma, hoy en día se ha formado una enorme infraestructura digital dentro de la aplicación de mensajería. Sus principales indicadores son los siguientes:

se han creado más de 230 mil chats de estudiantes en la mensajería;

estos grupos unen a más de 2,4 millones de participantes;

las organizaciones educativas han abierto más de 5 mil canales oficiales;

la audiencia total de dichos canales ha superado los 2,6 millones de usuarios.

La magnitud del proyecto «Universidad digital»

Esta iniciativa forma parte del proyecto a gran escala «Universidad digital» que se implementa a nivel nacional. Actualmente, este ecosistema digital abarca a más de mil instituciones de educación superior y sus filiales en Rusia, sirviendo para adaptar los procesos educativos a las exigencias modernas.

Según los expertos, conectarse a un espacio de información único desde los primeros días de clases permite a los estudiantes adaptarse más rápidamente al nuevo entorno y estar en contacto permanente con sus compañeros de grupo y el decanato. Una implementación tan rápida de los procesos de digitalización sirve como un factor importante para mejorar la calidad educativa y reducir las barreras burocráticas.