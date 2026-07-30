Las pruebas de Starship son exitosas, pero el aislamiento térmico aún no está listo

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Las pruebas de Starship son exitosas, pero el aislamiento térmico aún no está listo

La nave espacial Starship de SpaceX completó con éxito su último vuelo de prueba, dando un paso importante en el desarrollo de tecnologías espaciales. Sin embargo, según ixbt.com, a pesar de haber superado con éxito las etapas de entrada atmosférica y amerizaje, sigue existiendo un obstáculo grave en el camino hacia su reutilización rápida: el problema del aislamiento térmico que protege el fuselaje de la nave. Así lo informa Ixbt.com informa .

Destacados expertos estadounidenses, incluido Don Raski, exingeniero del Centro de Investigación Ames de la NASA, el exastronauta Charles Camarda y el exfuncionario Charles Miller, analizaron en profundidad las imágenes de Starship tras su amerizaje en el Océano Índico. Según sus conclusiones, las estelas luminosas que aparecen en las uniones de las losetas cerámicas indican que gases sobrecalentados se están filtrando entre las losetas.

Protección térmica y su problema principal

Aunque la protección térmica actual cumplió su función principal al garantizar que la nave sobreviviera a la atmósfera, los expertos señalaron grietas y daños en algunas losetas. El problema no radica en el regreso de la nave, sino en el proceso de preparación para el siguiente vuelo. Si cada vuelo requiere una inspección y reparación prolongadas de miles de losetas, no se podrá lograr una reutilización completa y rápida.

Según los expertos, esta situación recuerda al programa Space Shuttle del siglo pasado. En aquel entonces la protección térmica también funcionó, pero el proceso de mantenimiento hizo que los vuelos fueran lentos y costosos. Aunque el casco de acero de Starship puede soportar temperaturas de hasta 800 grados incluso si las losetas están parcialmente dañadas, esto proporciona un margen de seguridad adicional para la nave.

Planes futuros y la necesidad de nuevas tecnologías

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, calificó anteriormente la protección térmica totalmente reutilizable como el mayor problema sin resolver del proyecto Starship. La empresa ya está trabajando en nuevos materiales, mejorando el diseño de las losetas y sus métodos de fijación. Sin embargo, los analistas señalan que el enfoque actual es la continuación de la antigua arquitectura del Space Shuttle.

Dicha arquitectura puede ser suficiente para los lanzamientos regulares de satélites Starlink, pero para los programas lunares y marcianos, centros de datos orbitales y estaciones solares espaciales que requieren cientos y miles de vuelos económicos al año, se necesitarán tecnologías de protección térmica completamente nuevas. En este sentido, los expertos instan a la NASA a reiniciar la investigación fundamental sobre el reingreso de naves espaciales, ya que dicha investigación científica no ha sido financiada durante los últimos 30 años.

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Abror Shuhratov
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