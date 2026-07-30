Leon Goretzka se ofrece al Barcelona, pero Deco se opone

El centrocampista alemán Leon Goretzka se ha ofrecido como agente libre al club Barcelona . Según la información difundida por la prensa deportiva, una vez finalizado su contrato actual con el Bayern de Múnich, el jugador desea activamente unirse al equipo catalán. El experimentado jugador de 31 años y sus representantes se pusieron en contacto con la directiva del club para discutir esta oportunidad en el mercado de fichajes de verano, informa Goal.com en su artículo.

Actualmente, los culés atraviesan una grave escasez de personal y una crisis de lesiones en la línea medular. Los titulares del equipo, Fermín López y Frenkie de Jong, están de baja por un largo periodo. Mientras López se recupera de una fractura en el metatarsiano, De Jong atraviesa un proceso de rehabilitación prolongado debido a una grave rotura de ligamentos en la rodilla.

Escasez de plantilla y el factor Hansi Flick

Goal.com también informa que a varios jugadores que participaron en Copas del Mundo se les han concedido vacaciones adicionales y se incorporarán a los entrenamientos de pretemporada más tarde que los demás. En circunstancias tan difíciles, la opción de un Leon Goretzka experimentado, en buena forma física y listo para jugar, podría haber resultado interesante para el cuerpo técnico.

Este posible traspaso también está relacionado con el entrenador Hansi Flick, ya que el técnico y el jugador lograron previamente un gran éxito juntos en el Bayern. Bajo su tutela, el equipo ganó dos títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones en la temporada 2019-20. Asimismo, la llegada de un agente libre sin coste de traspaso se esperaba que encajara con los actuales problemas financieros del Barcelona.

La postura de Deco y la confianza en los jóvenes

Sin embargo, a pesar de todos los factores positivos, el director deportivo del, Deco, no está interesado en fichar al experimentado centrocampista. El especialista portugués ve con escepticismo este acuerdo y no quiere llevar a cabo la operación.

En lugar de fichar a un jugador en el mercado externo, Deco planea resolver el problema confiando en los recursos internos, es decir, en los canteranos de la Masia. La directiva del club confía plenamente en que el prometedor Marc Casadó, de 22 años, es capaz de cubrir por completo el vacío dejado por la ausencia de Frenkie de Jong.