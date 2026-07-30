Edificio de apartamentos destruido durante el ataque ruso en Leópolis

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El 30 de julio de este año, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia se convirtió en uno de los enfrentamientos nocturnos más intensos de los últimos meses. Ambas partes lanzaron ataques aéreos masivos contra el territorio del otro, lo que provocó numerosas víctimas y destrucción.

Zamin.uz presenta los detalles y las consecuencias de estos ataques mutuos que han intensificado aún más esta tensión geopolítica.

1. Noche vergonzosa en Ucrania: 10 regiones bajo un ataque masivo

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el ejército ruso lanzó un ataque masivo sin precedentes en las regiones de Ucrania en la noche del 30 de julio. Según los datos, en el ataque se utilizaron más de 70 misiles y más de 280 drones . Esta era la dura realidad en el campo de batalla.

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Como resultado de los ataques en todo el país, ocho personas murieron y decenas resultaron heridas. La ciudad de Kiev y la región de Kiev, Dnipropetrovsk, Leópolis, Poltava, Járkov, Mykolaiv, Sumy, Vínnitsa, Cherkasy y Ivano-Frankivsk fueron blanco de los ataques.

Detalles principales sobre las bajas:

Kiev y la región de Kiev: Una persona murió y dos resultaron heridas. Se produjeron incendios en dos distritos, y un mercado y varios garajes sufrieron daños. Más de 56 000 kievitas bajaron al metro para refugiarse.

La tragedia de Dnipropetrovsk (Radushnoye): Las mayores bajas ocurrieron aquí: — seis personas murieron , incluidos dos niños muertos como resultado del impacto de un misil en una casa donde vivía una familia numerosa. Se declaró un día de luto en Krivói Rog, cerca de Radushnoye.

Leópolis: 34 personas resultaron heridas , y es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros. Un misil sin explotar que impactó en una casa de la calle Posunov fue neutralizado. En total, más de 20 casas, una guardería y un edificio escolar resultaron dañados.

Poltava: Una terminal y almacenes de «Nova Poshta» fueron destruidos, y una persona murió.

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2. El llamamiento de Zelenski a los socios y la escasez de defensa aérea

En el contexto de esta nueva oleada de ataques, Zelenski instó a los socios occidentales a no retrasar el suministro de misiles que faltan para los sistemas de defensa aérea con el fin de proteger a Ucrania. Destacó que la noche anterior la aviación ucraniana e incluso los grupos de fuego móviles derribaron la mayor parte de los misiles, pero esto no es suficiente en estas condiciones de escasez.

De la declaración de Volodímir Zelenski: «En condiciones de escasez de misiles para los sistemas de defensa aérea por parte de los socios, nuestros militares están realizando un trabajo casi imposible <...>. Todos los socios saben cómo y con qué pueden ayudar. No ayudar a tiempo y retrasar el suministro de misiles antibalísticos conduce precisamente a este tipo de destrucción y, por desgracia, a las víctimas que tenemos hoy en día».

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques iban dirigidos contra aeródromos militares y centros logísticos.

Los habitantes de Kiev se refugiaron en las estaciones de metro en la noche del 30 de julio

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3. Drones ucranianos atacan el interior de Rusia: Wildberries en la mira

En la mañana del 30 de julio, drones ucranianos lanzaron un ataque masivo contra centros logísticos en territorio ruso. El principal objetivo fueron los almacenes del mercado Wildberries. Este es uno de los mayores ataques económicos y logísticos de los últimos meses.

Detalles de los daños en el interior de Rusia:

Incendios en los almacenes de Wildberries: Los almacenes cerca de Penza y en la ciudad de Sarapul, en Udmurtia, fueron atacados y se incendiaron. Una persona resultó herida en el almacén de Penza.

Ataque en Perm: Drones ucranianos también atacaron el centro logístico de Wildberries ubicado en el pueblo de Zamulyanka, en el krai de Perm. Los medios de comunicación publicaron fotos y videos que muestran el inicio de los incendios.

Desde el 18 de julio, el número de almacenes de Wildberries atacados por Ucrania asciende a 14. Kiev justifica estos ataques alegando que en dichos almacenes se almacenan piezas de repuesto para drones y productos de doble uso.

Hechos clave sobre el conflicto armado entre EE. UU. e Irán

Aspecto / Medida Detalles (Ucrania) Detalles (Rusia) Tipo de ataque Ataque masivo combinado Ataque masivo de drones Armas utilizadas Más de 70 misiles, más de 280 drones Drones (varios centros logísticos) Víctimas / Heridos 8 muertos (incluidos 2 niños), decenas de heridos 1 herido (Penza) Punto principal de impacto Radushnoye (Dnipro) — familia muerta Almacenes de Wildberries (Penza, Sarapul, Perm) Llamamiento de Zelenski Entrega más rápida de misiles de defensa aérea Ampliar el impacto económico y logístico

Los ataques masivos mutuos entre Rusia y Ucrania pueden tener un impacto grave en la estabilidad geopolítica.

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